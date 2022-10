Foggia piena di monnezza, autorità assenti o che si autoassolvono

Statoquotidiano.it, 20 ottobre 2022. Cassonetti stracolmi di rifiuti che debordano ben oltre il perimetro dei bidoni di raccolta, odore nauseabondo, monnezza che invade le strade in un crescendo di drammaticità- stile dieci anni fa- che i cittadini di Foggia hanno visto svolgersi giorno dopo giorno. Come documentato dalle foto in alcuni quartieri, per esempio alla Macchia gialla, la situazione è al limite, nel frattempo il Comune firma l’ennesima proroga ad Amiu e riparte il mantra “siamo alla 51°”, dopo che negli anni la comunità organizzata le ha cadenzate tutte. Ormai sembra di sentire la cantilena che perpetua lo status quo.

Nell’emergenza di una città abbandonata a se stessa, chiamata in causa per esprimere il voto (sigh!) e per pagare le tasse, fioccano le note stampa.

Comincia Amiu ieri: “Si tratta, in verità, di criticità indipendenti dalla volontà di Amiu e che, anzi, l’Azienda è costretta a subire”. Immaginino, se lo subisce l’azienda, quanto tocchi ai cittadini. La monnezza nelle strade è dovuta ai “continui rallentamenti e dalla discontinuità delle operazioni di conferimento presso l’impianto di valorizzazione energetica della frazione secca individuato dalla Autorità Competenti”.

Il Pd avvisa che ha chiesto e ottenuto un colloquio con Amiu, cosa potranno dirsi che l’azienda non abbia già comunicato non si sa, e se l’azienda che i rifiuti li ha sempre raccolti- con tutti i limiti del caso- non riesce a venirne fuori non si capisce di cosa debba colloquiare con il Pd.

Ma non è finita, i sindacati Cgil Cisl e Uil predicano il sostegno ad Amiu: “La gestione dei servizi per l’igiene pubblica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve restare pubblica nell’interesse dei lavoratori”. Il tempismo è il loro forte, non c’è che dire.

Marcello Sciagura, ex consigliere comunale che di ambiente e ciclo dei rifiuti si è sempre occupato, rimprovera ad Amiu la mancata raccolta differenziata e esorta tutti a scendere in piazza a protestare davanti al Comune.

Esiste l’agenzia regionale che si occupa dei rifiuti? Sì, l’Ager, che ha un colorato logo rintracciabile in rete e con cui forse si saranno scambiati consigli. Amiu, d’altra parte, ha fatto un comunicato in cui, oltre a giustificarsi per il disservizio, precisa che questo problema dei rifiuti ciclicamente si ripropone. Se c’è qualche impedimento che l’azienda non riesce a superare ne discuta con le autorità competenti, dopodiché queste si regolino di conseguenza. In fretta, però, perché è la situazione è grave oltre che vergognosa.

Paola Lucino, 20 ottobre 2022