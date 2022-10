Foggia, rifiuti, i sindacati: “Gestione resti pubblica, Amiu Puglia va supportata”

Foggia, 20 ottobre 2022 – “La gestione dei servizi per l’igiene pubblica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve restare pubblica. Amiu Puglia è l’unica che può garantire questo percorso. A Foggia ci sono delle criticità, è vero. Vanno affrontate e risolte. Da parte dei sindacati c’è la più ampia disponibilità in tal senso a collaborare e a dare il nostro contributo. L’interesse generale, vale a dire quello della cittadinanza e dei lavoratori, può e deve essere tutelato dalla gestione pubblica del servizio”.

Attraverso una nota congiunta firmata da Fp CGIL FIT CISL UIL Trasporti e FIADEL I.E., i sindacati più rappresentativi intervengono nel dibattito pubblico che, in questi giorni, sta riguardando il futuro immediato e quello a medio e lungo termine del rapporto tra Comune di Foggia e Amiu Puglia.

“Gli ultimi sono stati anni assai difficili, resi ancora più complicati dalle note vicende che hanno portato allo scioglimento anticipato dell’Amministrazione comunale e al commissariamento per infiltrazioni mafiose. Dirigenza e lavoratori di Amiu Puglia, nelle condizioni date, hanno sempre cercato di produrre il massimo impegno. Anche l’emergenza di questi giorni, con i cassonetti strapieni e i rifiuti per strada, non è addebitabile all’azienda ma a fattori logistici, ai continui rallentamenti e alla discontinuità delle operazioni di conferimento presso l’impianto di valorizzazione energetica della frazione secca individuato dalla Autorità Competenti.

Lo ribadiamo, come abbiamo già fatto in più occasioni e nelle differenti fasi a tutti i livelli istituzionali: la gestione pubblica non si tocca, non si torna indietro. Ognuna delle parti in causa, secondo le proprie responsabilità e prerogative, si rimbocchi le maniche e dia forza a un percorso che è iniziato e che deve andare avanti”.