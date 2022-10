Meloni avverte Berlusconi: “Chi non condivide capisaldi Ue-Nato fuori da governo”

FOGGIA, 20/10/2022 – Nuovo audio filo putiniano di Silvio Berlusconi, nuove polemiche e il centrodestra va nel caos. Con Fratelli d’Italia in crescente imbarazzo e disappunto verso l’alleato, proprio nel bel mezzo delle trattative per la composizione del futuro governo .

Tant’è che nella serata di ieri Giorgia Meloni è stata costretta a chiarire che ”l’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica” per poi lanciare un vero e proprio avvertimento al Cav: ”Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo”. Parole ferme e dure, che non lasciano dubbi sull’umore nero in via della Scrofa. Dove in tanti si interrogano come sia potuta accadere una cosa del genere, ancor prima che la premier in pectore riceva l’incarico.

C’è chi pensa che le frasi ‘sfuggite’ al Cav siano un regolamento dei conti interno al partito azzurro tra ‘ronzulliani’ e ‘tajaniani’; chi, invece, le considera una ‘smargiassata’ del leader, che si è sempre lasciato andare con i suoi lontano dalla telecamere, Chi, invece, ci vede una strategia precisa del ‘vecchio lupo della politica’ per alzare il prezzo con Giorgia Meloni. Fatto sta che la coalizione va in confusione. E molti pensano che stia li lì per implodere, prima ancora di approdare a Palazzo Chigi.

Atteso al Senato, Berlusconi resta a Villa Grande: in mattinata vede l’ex pm Carlo Nordio, che Fdi vuole alla Giustizia, mentre il Cav preferirebbe Elisabetta Alberti Casellati (ma alla fine l’ex presidente del Senato non dovrebbe spuntarla come Guardasigilli) e Matteo Salvini. Intanto vengono diffusi i nuovi audio del presidente di Fi: Arcore prova correre ai ripari. Berlusconi a questo punto decide di chiamare Enrico Mentana che era in diretta tv: preferisce non intervenire pubblicamente ma dare la sua versione dei fatti al direttore del tg de La7, che ai telespettatori farà un sunto del pensiero del Cavaliere.

Mentana posa lo smartphone e spiega: ”Era Silvio Berlusconi come avete intuito e ci pregava di riassumere quello che dirò, cercando di essere il più fedele possibile. Le parole registrate vanno inquadrate in un discorso più generale, sto citando Berlusconi – precisa – di cui si è preso solo questo aspetto, che era il racconto di una preoccupazione generale riguardo al clima che si è creato tra Russia, Europa e Occidente, con il governo degli Stati Uniti che ha disatteso le premesse multilaterali date da Trump e con una situazione che è diventata sempre meno favorevole, anche perché dopo 23 anni si è creata una situazione con un solo beneficiario, la Cina…”. (adnkronos)