Monnezza a Foggia, il grido di Sciagura: “Scendiamo in strada”

Statoquotidiano.it, 20 ottbre 2022. “Buongiorno Foggia, anche oggi e da due settimane ci svegliamo e viviamo girando per la città 10-20 tante di questi squarci di assoluta incuria e disservizio, che ha turno interessano le varie zone di Foggia. Tutto questo mi ha reso saturo, non so voi, ma io sono stanco. Si sono stanco di essere preso in giro da Amiu, che oggi scarica le sue responsabilità per la sua improponibile gestione dei rifiuti ad un momentaneo deficit funzionale dell’inceneritore ETA della Marcegaglia,in località Paglia (Manfredonia)”. Così l’ex consigliere comunale Marcello Sciagura, che di ambiente e di ciclo dei rifiuti si è sempre occupato – dai banchi dell’aula, non con note stampa- sui social.

“Ma questi ci vogliono fare passare per deficienti o da gente che non ha memoria?- prosegue la nota-. Infatti Amiu gestisce la raccolta dei rifiuti a Foggia da 10 anni e sin dal 2015 secondo quanto conosco, e poi ogni anno da allora, hanno promesso nel loro piano economico finanziario presentato al Comune di sviluppare una raccolta differenziata porta a porta. Questa raccolta non è mai stata avviata né immaginata ma solo esposta per ingannare la città”.

“Ora i commissari cosa vorrebbero fare? Firmare un contratto legandoci ad Amiu per altri 9 anni- il primo è del 2014, ndr- Loro tra 6/9 mesi andranno via e cosa ci lasceranno? Chi sarà responsabile se tra 12 mesi non andrà secondo contratto. Quali saranno i contenuti del contratto di servizio per la città? Quali le voci di cui il contratto sarà portatore, chi nell’amministrazione si farà garante di controllare? Non sono i dipendenti i responsabili questo è chiaro ma chi dirige Amiu. Ora sia ben chiaro se l’inceneritore non funziona a dovere o c’è altro per cui non svolge la sua funzione a pieno regime, questo non sgrava di responsabilità Amiu. Non ha mai cominciato quello che aveva promesso di fare. Quindi al momento nessuna firma di contratto. Siamo stufi di favole e rassicurazioni che hanno contribuito a farci raggiungere gli ultimi posti in classifica, siamo al 17,87 di Raccolta differenziata per il 2022”.

Da qui l’invito alla città: “Quindi scendiamo in piazza, tutti davanti al Comune e questa volta cerchiamo di essere in tanti. Nella prossima settimana esorto affinché le associazioni decidano di organizzare io ci sarò in prima fila a gridare tutto il mio sdegno e la mia contrarietà. La città deve cambiare in meglio e il meglio della città ora deve muoversi”.