Natale più sostenibile per il Centro Commerciale Gargano del Gruppo ETHOS

Manfredonia, 20 ottobre 2022. Il Centro Commerciale Gargano aderisce a quanto stabilito dal Gruppo Ethos – Consulting Company partecipata da Conad Adriatico e PAC2000A, condividendo la decisione di addobbare a Natale 2022 il centro commerciale con soluzioni sostenibili, non ricorrendo a luminarie natalizie. Una decisione presa dal Gruppo per contenere i consumi energetici e per una responsabilità sociale verso l’ambiente, utilizzando l’energia a disposizione per scopi di primaria necessità e beni essenziali.

Ethos punta ancora una volta sulla sostenibilità e contenimento dei costi. Numerosi i vantaggi di carattere economico, sociale, ambientale e morale. Ridurre il consumo energetico diventa un importante strumento di coinvolgimento degli stakeholders, di attrazione di nuovi clienti e fidelizzazione di quelli esistenti, nonché un’importante leva motivazionale per dipendenti interni e partner.

“Anche a Natale saremo sostenibili! La nostra scelta di quest’anno ci permette di fare a meno del superfluo, senza rinunciare all’atmosfera tipica del periodo Natalizio, investendo su formule alternative. Una scelta che rappresenta anche un’opportunità di differenziarsi sul mercato, migliorando la competitività del nostro business e il nostro posizionamento aziendale sul mercato, contenendo i costi e diminuendo il consumo di energia. Anche per questi motivi abbiamo deciso di seguire il suggerimento delle Istituzioni ricreando l’ambientazione natalizia a minor impatto energetico, puntando su altre soluzioni come allestimenti hi-tech, utilizzando materiali riciclati e riciclabili, senza impatto energetico e ambientale.” – dichiara Alessandro Berardi, responsabile Ethos.

“In questo periodo particolare, ci rendiamo conto dell’importante responsabilità che abbiamo verso i nostri consorziati dei centri commerciali, che vogliamo tutelare dalle difficoltà che stanno attraversando a causa di questi aumenti. Una decisione condivisa da tutti, presa anche per ridurre i costi dei soci Conad che hanno i punti vendita all’interno dei nostri centri commerciali. Siamo sicuri che l’impegno di tutti sarà ricompensato” – dichiara Walter Boccuni Direttore Generale Operativo Conad Adriatico.

“Da sempre il gruppo Ethos punta al green, scegliendo di sposare una filosofia di riduzione delle emissioni, avviando un percorso di decarbonizzazione, grazie anche al progetto “Carbon Neutral” in fase di start-up. Inoltre partirà ad Ottobre un programma loyalty che prevede premi ecosostenibili, tra i quali, impianti fotovoltaici per i nostri clienti, per la sostenibilità energetica familiare” – dichiara Davide Petrucci responsabile marketing Ethos.

“Ethos tiene molto al Natale e ai suoi festeggiamenti, non vogliamo che la sobrietà decisa quest’anno rappresenti una rinuncia, piuttosto un valore aggiunto.”– conclude Alessandro Berardi.

—

Ethos – Consulting Company partecipata da Conad Adriatico e PAC2000A, nasce nel 2007 per la commercializzazione, la gestione, il property management e lo sviluppo dei centri commerciali, offrendo una consulenza con un ampio range di servizi immobiliari dedicati al real estate management degli shopping center. Ethos raffigura una nuova concezione di società di gestione immobiliare in grado di ottimizzare le risorse per assicurare la massima competitività del centro commerciale. Oggi, opera attualmente in 27 centri Italiani, con oltre 900 punti vendita, 300.000 metri quadri di GLA e 100 milioni di visitatori l’anno. Ethos è commercializzazione, gestione, property management e pilotage di qualità nel mercato del real estate management, mercato ogni giorno più esigente e dalle dinamiche sempre più complesse.