“Notre dame de Paris” all’arena di Verona

di Franco Rinaldi. Domenica 9 ottobre 2022, con un gruppo di amici e amiche di Manfredonia, con la passione della musica e del teatro, siamo andati in gita all’Arena di Verona dove abbiano assistito al favoloso spettacolo: “NOTRE DAME DE PARIS”, considerato, uno dei più fantastici avvenimenti musicali tenuti in Italia, negli ultimi vent’anni. Il celebre musical, che ha avuto luogo nei giorni 8-9 e 10 settembre 2022, ha chiuso la grande stagione estiva all’Arena di Verona.

Abbiamo prenotato i biglietti mesi fa, per procurarci i posti a sedere nel settore poltronissime dell’anfiteatro romano.

Siamo partiti sabato notte 8 ottobre, da Manfredonia, e alloggiato presso Hotel Milano, nel centro storico di Verona, a 50 metri dalla mitica Arena. Il celebre musical, di grande livello artistico, musicato dal geniale Riccardo Cocciante, ha visto in scena un cast composto da eccezionali interpreti, dei quali voglio ricordare: Lola Ponce nei panni della zingara Esmeralda, Giò Di Tonno in quelli di Quasimo, Vittorio Matteucci – l’arcidiacono Frollo, Leonardo di Minno– Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso e un gruppo di ballerini e acrobati di eccezionale bravura artistica e interpretativa.

Sapevo che era una cosa affascinante assistere a uno spettacolo all’Arena di Verona, ma “Notre Dame de Paris” è stato un evento musicale stratosferico, pazzesco. Un mix di voci straordinarie, direi sublimi con quel tanto di aggressività, che metteva in fibrillazione le corde del cuore fino alla commozione. La scenografia, con movimenti nei cambi di scena ricchi di simbolismo, di un tempismo mozzafiato. Coreografie brillanti, con ballerini e acrobati che si esibivano con un sincronismo pazzesco. Infine, il gioco delle luci di scena, che erano da set cinematografico. Insomma, “uagnì” (signori), uno spettacolo da vivere in quella stupenda Arena.

Personalmente, mi hanno molto colpito, tre scene: quella delle campane trionfali; quella che ha visto protagonista l’arcidiano Frollo quando esplode nel suo amore per Esmeralda, e la scena finale, che vede il personaggio principale “Quasimodo, il gobbo di Notre Dame” nel canto disperato per il suo amore impossibile per Esmeralda.

L’opera musicale, scritta da Luc Plamondon (che racconta una emozionante storia d’amore), la cui musica è opera del grande Riccardo Cocciante, è tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. Il celebre musical, ritenuto unico, spettacolare, affascinante e irripetibile, è da vedere almeno una volta nella vita, perché ricco anche di significati e tematiche attualissimi.

I mostri di pietra apparsi nelle scene, non sono i gargoyle della Cattedrale ma uomini senza cuore. Due ore e mezzo di spettacolo coinvolgente, in quella storica e monumentale Arena di Verona, dove quella sera, anche la luna piena ha fatto capolino sulla scena. A fine spettacolo, il pubblico dell’Arena, ha concesso 10 minuti di applausi ai protagonisti del musical. Sempre a conclusione del grande evento musicale, la ciliegina sulla torta, con la presenza sul palco del mitico cantautore Riccardo Cocciante, al quale il pubblico ha tributato grandi applausi. Lo stesso cantautore e compositore di fama, ha presentato il cast artistico dell’opera musicale “Notre Dame de Paris” rappresentata.

La indimenticabile notte all’Arena di Verona, si è conclusa con gli spettatori che gremivano l’antico e prestigioso anfiteatro romano, che hanno cantato insieme ai protagonisti del musical il celebre motivo: “Il tempo delle cattedrali”.

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 20 ottobre 2022.