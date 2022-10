Poliziotta a Napoli colpita con un sasso in testa e poi abusata

NAPOLI, 20/10/2022 – Aveva appena terminato il suo turno di lavoro, poco dopo la mezzanotte, e si stava incamminando da sola per recuperare la propria auto parcheggiata nella stazione marittima. È qui che ha avuto inizio l’incubo per una poliziotta, una giovane donna in forza al nucleo Volanti del commissariato di polizia Decumani di Napoli.

Mentre stava passeggiando nella zona del porto del capoluogo campano, un uomo le si è avvicinato e l’ha aggredita alle spalle, colpendola alla testa con un sasso. Subito dopo ha abusato di lei, per poi darsi alla fuga. La giovane agente è quindi riuscita a chiedere aiuto, è stata soccorsa e ricoverata dall’ospedale Cardarelli dove stamane è stata dimessa. Per il responsabile dell’aggressione e degli abusi sono scattate immediatamente le ricerche, già nella notte: l’uomo, un cittadino del Bangladesh, è stato fermato da una volante della polizia in via Duomo. Arrestato, è accusato di tentato omicidio e violenza sessuale aggravata. (MSN)