Presentato “Il maledetto”, gangster movie girato anche a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/10/2022 – Il Macbeth di William Shakespeare diventa un gangster movie ambientato in Puglia. Con le sembianze e il talento dell’attore coratino Nicola Nocella. È stato appena presentato nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma “Il maledetto“, film scritto e diretto da Giulio Base che ha riletto in chiave moderna la tragedia shakespeariana. Nicola Nocella (al fianco di Ileana D’Ambra) ne è protagonista assoluto. Veste i panni di Michele Anacondia, un criminale di provincia – ma taciturno, spietato e sanguinario – che si muove ai margini della Sacra Corona Unita.

Fonte: quinlan

I commenti

«È stato faticoso più di quanto mi sarei aspettato» ha affermato Nocella nell’incontro con la stampa, come riportato da Coming Soon. «Ho scavato ogni giorno di più, con Giulio abbiamo parlato molto prima delle riprese e deciso tutto subito. È stata una prova fisicamente molto dura, ho lavorato sulle motivazioni di Michele, che per anni è in silenzio e fermo, in sottrazione, abituato a stare da solo senza motivo per cui parlare. Non ho fatto niente che non fosse concordato con il regista, ogni proposta è stata vagliata in simbiosi pura con lui.

Il film è stato girato in Puglia tra settembre e ottobre dello scorso anno in località del Gargano (Monte S. Angelo, Manfredonia, Rignano Garganico) del Salento (Cellino San Marco, Lecce, Pezze di Greco, Salice Salentino) e del Sud Barese (Conversano).

«Non mi sembrava giusto rendere un gangster un idolo, un eroe, anche per quanto riguarda aspetto fisico» ha aggiunto Giulio Base. «Non ho voluto un classico protagonista, ma un boss che somigliasse a quelli che vediamo sui giornali o nelle inchieste. Senza retorica, spesso brutti e cattivi, sanguinari. Ho avuto subito in mente Nicola Nocella, con cui avevo già lavorato due volte. Lo conosco come uomo e come artista. Ha voglia di mettere al servizio delle cose che fa il suo notevole talento. Volevo solo che fosse agile, un Dio della guerra. Non gli ho chiesto di perdere peso o allenarsi, ma di essere credibile nei movimenti in agilità». (coratolive)