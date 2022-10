Torna il Gay Pride a Foggia: Vladimir Luxuria sarà madrina

FOGGIA, 20/10/2022 – Un annuncio importante da parte del Circolo Arcigay Le Bigotte in Biblioteca Magna Capitana a Foggia, dove ci saranno nuovi spazi arcobaleno e un gruppo di lettura queer e lgbt+ in un luogo aperto in cui la storia di ognuno può essere letta agita e vissuta da tutti.

Sarà Foggia il prossimo giugno 2023 ad ospitare dopo 8 anni il Puglia Pride. E lo farà con la grande madrina Vladimir Luxuria presente anche all’annuncio di Alice Rizzi e dei giovani del circolo. «Sono molto contenta, ho già messo in agenda la data del 10 giugno. Foggia sarà la città dei colori, della pace, sarà seducente e attrattiva. Che dice a tutti e tutte che qui non bisogna fuggire ma arrivare e venire. Tanti posti qui a Foggia mi ravvivano ricordi.

Oggi mi son ricordata di un episodio brutto in Via Galliani dove degli amici erano pieni di sangue erano stati presi a sprangate. Foggia ha la possibilità di crescere col Pride economicamente e culturalmente, per dire a tutti che se si ha una formazione aperta non si diventa gay, ma non si diventa omofobi per essere premiati poi con la elezione a presidente della Camera», ha osservato Luxuria, che non ha ancora sciolto il nodo di una sua possibile candidatura a sindaca della città. (ledicoladelsud)