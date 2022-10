Valentino: “Le zanzare…zzz…fastidiose anche in Consiglio!”

Manfredonia (Fg), 20 ottobre 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa da Maria Rita Valentino – Progressisti Dem:

A volte il confine tra realtà e visione fuorviante della realtà è talmente sottile che spinge chi osserva a costruirsi una visione del concreto completamente distorta, tanto da convincersi che, giusto per fare un esempio, si viva in una città rigenerata e migliorata rispetto al passato.

Deve essere questo il meccanismo nel quale è rimasto intrappolato il nostro Sindaco allorquando afferma pubblicamente, e in risposta a chi invece come me pare vivere in una città diversa dalla sua, che siamo assistendo ad una rifioritura di Manfredonia, nel senso letterale del termine.

Lecito chiedersi come sia possibile convincersi e cercare di convincere che è tutto come viene descritto in assise pubblica quando invece la triste realtà è davvero sotto gli occhi di tutti.

Inspiegabile fuorviare la problematica del disinteresse alle zone verdi con la soddisfazione di aver eliminato le zanzare dal territorio di Manfredonia, sorrido e mi chiedo: perchè? E soprattutto cosa c’entra? E poi…fosse vero almeno!!! Non sono esperta in materia ma mi sono documentata, pare, anzi è certo che non ci sia proprio una diretta conseguenza tra cura del verde pubblico e abbattimento delle zanzare.

E per tornare alla questione principale, perchè nemmeno le zanzare ci hanno distratti, eravamo già abituati a poco ma ora la situazione sembra precipitare poichè tranne ristrette e pochissime zone del centro, prontamente sistemate,fotografate e pubblicate sui social, il resto della città è abbandonato al declino più totale.

Basta spostarsi sul primo piano di zona, secondo piano di zona, zona Comparti, zona artigianale, zona San Giuseppe, primo tratto di Via Di Vittorio, zona case marinare e Siponto per accorgersi, senza neanche tanto investire squadre di esperti del settore, che la situazione stia davvero sfuggendo di mano poichè regna l’abbandono e il disnteresse assoluto per le zone di verde. Che non solo mancano di cura, come falsamente si afferma, ma talmente dimenticate che l’incuria comincia a rappresentare pericolo per la collettività.

Un consiglio, ultimo, per ora, spassionato. Basta cercare di confrontarsi con il passato per esaltare le gesta del presente. Crediamo tutti che questo, oltre ad essere inutile per noi e per la collettività, vi provochi una dispersione di energie che potrebbero essere indirizzate in altro di più costruttivo e concreto, che poi il pensiero torna alle zanzare e sono problemi!

E poichè le chiacchiere restano chiacchiere e considerato il forte impatto social dei comunicati ecco un piccolo squarcio di realtà V/S fantasia.

