Viaggi organizzati in Giamaica: istruzioni per una vacanza indimenticabile

Se i Caraibi sono sempre stati il tuo sogno, parti visitando la Giamaica e approfittando di uno dei pacchetti promossi da Turisanda per tutti i target di turisti. Si tratta di un luogo incantato e incontaminato dal punto di vista naturalistico, nel quale è possibile rilassarsi su spiagge paradisiache e nuotare con i delfini, ma anche visitare centri abitati dove si possono ammirare usi e costumi del posto.

Per poter partire in tutta tranquillità e sicurezza, ecco gli accorgimenti che devi prendere, così da godere dell’esperienza riducendo al minimo gli imprevisti.

Attenzione ai documenti richiesti

Rispetto ad altre nazioni più rigide da questo punto di vista, per entrare in Giamaica non serve alcun visto, ma semplicemente un passaporto in corso di validità. Attenzione quindi alla data di scadenza, che non deve essere superiore a 6 mesi.

In alcuni casi potrebbe essere richiesto di mostrare la propria carta di credito, per testimoniare come la finalità sia solo quella turistica e di poter vivere sull’isola per tutto il tempo necessario.

Scegli il volo più conveniente

Considerando che la Giamaica è un viaggio piuttosto costoso come logistica, il consiglio è di prenotare prima i biglietti aerei e scegliere la compagnia al momento più vantaggiosa da questo punto di vista.

Non esiste alcuna compagnia che effettua un volo diretto, pertanto dovrai per forza fare uno o più scali a seconda di quella prescelta. Le ore non sono poche, ma la destinazione vale certamente un viaggio lungo e articolato.

Valuta le condizioni climatiche

Visitare la Giamaica è il sogno di molti, quindi meglio viverlo al top considerando anche le condizioni del clima.

Il periodo più adatto per sbarcare sull’isola va da gennaio ad aprile, quando la temperatura è calda ma non troppo ma soprattutto non sono presenti piogge, che nei momenti peggiori scendono in maniera torrenziale.

La zona sud può essere visitata anche a dicembre, mentre per il nord meglio attendere ancora 30 giorni per evitare di passare le giornate in hotel.

Est o ovest?

A questa domanda puoi rispondere solo stabilendo che tipo di vacanza vuoi fare. Se desideri comunque servizi e divertimenti, meglio la parte ovest, decisamente più attrezzata; se invece vuoi partire all’avventura e desideri perderti in un paesaggio incontaminato, allora scegli l’area orientale e godi delle meraviglie del mare e della natura.

Una meta fortemente apprezzata dai turisti è Port Antonio, che unisce entrambe le idee e consente di vivere la vera Giamaica, senza però rinunciare al comfort e alla comodità, soprattutto prenotando con un serio tour operator come Tourisanda. Sei pronto a vivere al massimo il tuo viaggio, metti in valigia costumi ma anche una felpa e parti alla scoperta della Giamaica e delle sue bellezze! (nota stampa).