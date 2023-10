Abusi edilizi, Delle Rose: “Amministratori pensano solo ai selfie”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “E’ di pochi giorni fa la notizia della denuncia dei Carabinieri Forestali che hanno accertato diversi abusi edilizi nel paradiso delle Isole Tremiti. La piaga dell’abusivismo è legata non solo al degrado culturale ma soprattutto all’inefficacia dell’azione della pubblica amministrazione ed ai regolamenti edilizi vecchi, oltre che alla burocrazia opprimente.

Il cittadino non riesce ad ottenere un permesso nei tempi previsti dalla legge, per non parlare della mancanza di legalità nell’accertamento e nelle sanzioni dell’abuso.

Gli abbattimenti vengono, come un Vangelo, professati da amministratori che pensano solo alle luci della ribalta, o a qualche selfie, per poi essere dimenticati in qualche cassetto, come impenitenti peccatori. Ricordo sul punto, come sia stato approvato un ennesimo accordo con l’Ente Parco Nazionale del Gargano (considerata che già ne esisteva uno precedente, del quale non si conoscono le sorti) proprio in Consiglio Comunale.

Purtroppo, ad oggi, a distanza di un anno (Deliberazione del Consiglio Comunale N. 68 del 18/10/2022), non sono state effettuate le attività previste dall’accordo. Non è questo che ci chiede la nostra comunità”. Nota della dottoressa Sara Giovanna Laura Delle Rose, consigliera comunale di maggioranza del Comune di Manfredonia, neo Presidente della 2^Commissione Consiliare – RISORSE FINANZIARE E PROGRAMMAZIONE del Comune di Manfredonia.