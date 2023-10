Carpino, sindaco: “Da lunedì 23 ottobre il nuovo medico di famiglia”

(nota stampa). “Avviso a tutti i cittadini ed in particolare agli assistiti del Dr Sacco. Come sapete il Dr. Sacco Pasquale, a cui vanno i ringraziamenti di tutta l’ Amministrazione per l’ opera distinta che ha prestato in tutti questi anni, da oggi è collocato in pensione. Quindi da Lunedì 23 Ottobre, tutti i suoi assistiti avranno un nuovo medico che presterà servizio presso i locali sanitari della Asl ( almeno temporaneamente)”.