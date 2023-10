Comunali Foggia, l’Arcivescovo Vincenzo Pelvi: “Andate a votare”

FOGGIA – “Il voto non è solo questione di collocazione partitica, ma anche di visione dell’uomo, di prossimità, di ricerca della giustizia, di difesa dei diritti inviolabili di persone e comunità. In una fase complessa e difficile del nostro tempo con guerra, crisi ambientale, povertà, mancanza di lavoro e di speranza quotidiana è necessario un voto di responsabilità e partecipazione, da esercitare con serena consapevolezza, senza interessi di parte ma per il bene comune.

Il vero politico non è occupato a pensare alle prossime votazioni, ma al benessere delle future generazioni, all’urgenza della fraternità in un mondo dove si sceglie di non sapere niente l’uno dell’altro. A Foggia siamo, infatti, più soli che mai, perché spesso si privilegiano gli interessi individuali e si indeboliscono la dimensione comunitaria dell’esistenza e la stessa amicizia sociale.

Con le prossime elezioni ci viene offerta una nuova opportunità, godendo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Non possiamo più abituarci a vedere la vita cittadina offesa e calpestata, cedendo alla rabbia e al pessimismo. Prendere sul serio il voto significa affermare il diritto e il dovere di ciascuno nel riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di scelta che viene offerta per realizzare insieme un futuro costruttivo della Città. A riguardo non possiamo permetterci l’astensione al voto e all’impegno politico che, negli ultimi tempi, favorisce la cosiddetta “democrazia di un terzo”, ossia un elettore su tre decide per tutti.

Di qui un particolare invito ai giovani a recarsi alle urne, forse il bene comune è un’idea astratta per loro che avrebbero bisogno di vederlo incarnato e testimoniato in scelte concrete, cui la politica stenta a dare realizzazione. In astratto i giovani ne hanno una considerazione positiva, ma ritengono che i modi con cui viene vissuta da quelli che sono i principali interpreti pubblici compromettano il loro valore ideale. Eppure la politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e un avvenire degno e giusto aperto all’equità, al rispetto reciproco, alla sincerità, all’onestà e alla fedeltà.

A questo proposito vorrei ricordare le “beatitudini del politico” proposte dal cardinale vietnamita V. Van Thuan:

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo.

Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.

Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse.

Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.

Beato il politico che realizza l’unità.

Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.

Beato il politico che sa ascoltare.

Beato il politico che non ha paura.

L’augurio è che il rinnovo delle funzioni elettive costituisca un’occasione per tornare al rispetto di quei diritti umani fondamentali, che sono doveri reciproci. Come ricorda don Primo Mazzolari: “La città non ha soltanto bisogno di case, strade, acquedotti e marcipiedi… ma ha bisogno anche di una maniera di sentire, di vivere, una maniera di guardarsi, una maniera di affratellarsi, una maniera anche di condannare il male”. Lo riporta l’Arcivescovo della Diocesi di Foggia-Bovino Vincenzo Pelvi.