Crotone-Foggia, probabili formazioni e dove vederla in tv

FOGGIA – Tutto pronto per la sfida del girone C di Serie C tra Crotone e Foggia, in programma per sabato 21 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone. I rossoblù – reduci dalla sconfitta di Taranto – sfideranno la squadra al secondo posto in classifica che, insieme al Benevento e al Latina, si trova a -3 dalla Juve Stabia capolista.

Crotone-Foggia, probabili formazioni Per la sfida contro il Foggia, Zauli potrebbe optare ancora una volta per il 4-2-3-1 con Tribuzzi a supporto di Gomez in avanti. Cudini invece, verso il 4-3-1-2 con Tonin ancora a comporre l’attacco con Peralta.

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; D’Ursi, D’Errico, Tribuzzi; Gomez. Allenatore: Zauli.

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Riccardi, Antonacci; Martini, Marino, Di Noia; Schenetti; Peralta, Tonin. Allenatore: Cudini.