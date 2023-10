Don Luigi Ciotti a Manfredonia. “Per incoraggiare la comunità alla marcia Antimafia”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Buongiorno a tutti voi e vi comunico che lunedì prossimo, 23 ottobre alle ore 19 in Cattedrale avremo il piacere e l’onore di poter ascoltare Don Luigi Ciotti per preparare ed incoraggiare la comunità e la cittadinanza alla marcia Antimafia del 11 novembre prossimo, pertanto si raccomanda la presenza a tale iniziativa. Grazie mille per la disponibilità e collaborazione e buon proseguimento di giornata”. Lo scrive il parroco Don Giovanni Granatiero.