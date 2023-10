Grave incidente nel Brindisino: morto un agricoltore. Un’altra persona ferita

ORIA (BRINDISI) – Non ce l’ha fatta il 64nne rimasto coinvolto, nella serata di oggi (giovedì 19 ottobre), in un gravissimo incidente sulla strada provinciale che collega Oria a Francavilla Fontana. L’uomo, si tratta di un imprenditore agricolo, Giuseppe Corvino, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

L’incidente si è verificato attorno alle 19: i veicoli coinvolti sono un motocarro Ape, una Toyota Iq e un Fiat Ducato. Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’Ape sia stato tamponato dall’auto finendo sulla corsia opposta, dove viaggiava il Ducato. Invevitabile lo scontro frontale. La Toyota e l’Ape sono finiti contro un muro di cinta, il furgone si è fermato sulla carreggiata.

Ad avere la peggio il conducente del motocarro, il 64enne che poi è deceduto.

Il mezzo si è ridotto a un groviglio di lamiere. L’uomo è stato portato in gravissime condizioni, da un’ambulanza del 118, presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo.

Lo riporta brindisireport.it.