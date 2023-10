Il tecnico rossonero Cudini: “A Crotone andiamo su un campo difficile”

FOGGIA – Le parole del tecnico rossonero Mirko Cudini alla vigilia di Crotone-Foggia: “E’ un trittico di sfide che affrontano tutti in una settimana, quindi a livello di dispendio di energie e di condizione sicuramente sarà una settimana importante. Saranno partite difficilissime con due teste di serie come Crotone e Benevento, quindi per noi è un ottimo banco di prova, ma le affronteremo con umiltà, dedizione e cura dei particolari.

Partiamo col Crotone e quindi andiamo su un campo difficile, in un ambiente in questo momento particolare.

La presenza di chi ha già affrontato queste partite, e ci riferiamo a chi è già stato qui l’anno scorso, è un punto di forza perché ci dà conoscenza e personalità, quindi dire che sono più facili, perché abbiamo giocatori che le hanno già affrontate, questo no, sicuramente, anzi, vanno giocate sempre, di domenica in domenica, perché ogni partita poi ha le sue insidie e si possono trovare situazioni diverse.

Se avessero cambiato allenatore forse ci sarebbe stata un’altra situazione, ma questo gesto di fiducia della squadra verso il tecnico ci farà trovare un ambiente particolare. Per quanto il minutaggio, sono stato chiaro sin dall’inizio. Quando c’è la possibilità di farlo l’abbiamo fatto, quando non c’è stata la possibilità di farlo non l’abbiamo fatto, quindi siamo molto liberi sotto certi aspetti di fare alcune scelte, quindi mi auguro di poter fare il meglio per il Foggia, più che per il minutaggio, per quello che sarà il risultato finale di domani, quindi andiamo in campo per cercare di vincerle, più che di pareggiarle tutte e quindi questa è la cosa che ci interessa di più”.

Fonte: foggiagol.it