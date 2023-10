Lo studio legale associato Miranda vince “Le Fonti Awards”

FOGGIA – Lo Studio Legale Associato Miranda porta a casa il premio “Le Fonti Awards® Italy” come Studio Legale dell’Anno in Diritto Assicurativo per il 2023. Si tratta di una seconda volta per lo Studio (già vincitore del premio nel 2020) che a livello nazionale si riconferma un’eccellenza nell’ambito del diritto assicurativo. Questa la motivazione: “Per la completa assistenza prestata alle Compagnie, sia in ambito civile e penale e per lo svolgimento di investigazioni difensive nell’interesse degli istituti assicurativi sia per casi di sinistri attenzionati dagli uffici antifrode sia per sinistri con macrolesi o mortali”.

La cerimonia di consegna del premio (organizzata da Le Fonti, una delle principali emittenti di notizie economiche in Italia) è avvenuta giovedì 19 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, e a ritirare il premio sono stati gli Avvocati Luigi e Nicoletta Miranda unitamente ad alcuni degli avvocati di studio.

“È stato emozionante come la prima volta – commentano gli avvocati Luigi e Nicoletta Miranda, Managing Partner e Senior partner dello studio associato Miranda- perché si tratta di un riconoscimento che premia le eccellenze del mondo del mondo imprenditoriale, legale e professionale. Riceverlo significa che stiamo continuando a lavorare bene e con professionalità. È ovviamente un riconoscimento che premia il lavoro dell’intera squadra. Un lavoro di squadra – prosegue Luigi Miranda – che per me è fondamentale per ottenere ottimi risultati con un occhio sempre attento ai cambiamenti della società, alle nuove sfide”.

Sfide come quelle poste in essere dalla pandemia che ha costretto anche il settore legale a rivedere le strategie per non far collassare la professione forense. Infatti nel 2020, con le restrizioni che rischiavano di paralizzare avvocati e compagnie assicurative, fu proprio lo Studio Miranda a proporre l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata per presentare denunce-querele per il reato di frode assicurativa. Modus operandi allora dai più considerato ardito, ma che oggi è prassi e che sicuramente ha concorso a far assegnare allo Studio quest’anno ed anche nel 2020 “Le Fonti Awards® Italy”, riconoscimento che premia anche la propensione all’innovazione. Inoltre da qualche anno lo studio conduce regolarmente nell’interesse delle Compagnie le investigazioni difensive sia per i sinistri attenzionati dagli uffici antifrode sia per i sinistri con macro lesi e o mortali. Tale attività consente di far avere alla compagnia per tramite dell’attività del proprio difensore dei e dei suoi ausiliari un ruolo attivo e decisivo anche nella fase procedimentale .

Tale strumento assume un’importanza strategica per la compagnia ai fini di una corretta gestione delle pratiche di sinistro e, in particolar modo, per quelli ove risulta fondamentale ricostruirne la dinamica conclude Luigi Miranda.

Lo Studio Legale Associato Miranda oggi conta sedi a Foggia, Napoli, Roma e Milano, ed è fiduciario sia in ambito penalistico che civilistico di numerose Compagnie di Assicurazioni per le quali collabora stabilmente con le rispettive unità nazionali antifrode e con gli uffici dei sinistri complessi oltre che di primari istituti di credito e multinazionali. Le sue attività si snodano su tutto il territorio nazionale e in particolare in Puglia, Campania, Calabria, Molise e Basilicata.