Poste, filmava colleghe in bagno: ex direttore pugliese chiede patteggiamento

TARANTO – Un patteggiamento a due anni di reclusione con pena sospesa. È l’accordo raggiunto con la Procura di Taranto dall’avvocato Luigi Semeraro difensore dall’ex direttore dell’Ufficio Postale finito ai domiciliari il 28 giugno scorso scorso al termine delle indagini condotte della Guardia di finanza.

Una ipotesi che ora dovrà passare al vaglio del giudice per le udienze preliminari Benedetto Ruberto che dovrà vagliare la congruità della pena concordata tra accusa e difesa: l’udienza è fissata per il prossimo 10 novembre giorno in cui, sentite le parti, il giudice dovrà decidere se la pena è commisurata alle accuse mosse dagli inquirenti.

Dalle indagini compiute dalle fiamme gialle è emerso che sono nove le donne filmate a loro insaputa dall’ex direttore della telecamera che l’ex direttore aveva piazzato in uno dei bagni della filiale che amministrava.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.