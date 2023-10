Uniti contro le mafie: incontro a Manfredonia con il Coordinatore Giannella

MANFREDONIA (FOGGIA) – È stato un incontro molto partecipato quello di ieri sera alla Sacra Famiglia di Manfredonia con il Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia Francesco Giannella, attivo sostenitore di questa causa da ben 37 anni.

L’incontro è stato organizzato in vista della Mobilitazione programmata per l’11 novembre 2023, una manifestazione fortemente voluta dall’Associazione Libera di don Luigi Ciotti e dall’arcidiocesi garganica. All’evento hanno partecipato anche l’Arcivescovo padre Franco Moscone, il giornalista Luca Pernice e la co-referente regionale Libera Puglia, Federica Bianchi.

In un proficuo dialogo con numerosi giovani, il dott. Giannella ha consolidato le basi per la ricostruzione di una città “libera” dall’influenza delle organizzazioni mafiose. Sebbene tali organizzazioni possano non sembrare evidenti a prima vista, ha sottolineato l’importante potenziale di questa Terra, spesso sottovalutato, per un futuro più prospero in tutti i settori.

Tutti hanno sottolineato l’unico modo per contrastare le organizzazioni mafiose: unirsi e collaborare per il bene comune. Di fronte alla capacità che hanno le mafie di organizzarsi, cooperare, pianificare e infiltrarsi, è emersa l’importanza di costruire una rete di persone oneste con l’obiettivo di contrastarle.

Una missione per niente impossibile, se affrontata insieme!