Dopo il pareggio beffardo contro il Catania, l’allenatore del Foggia, Eziolino Capuano, non nasconde la sua amarezza in sala stampa. La sua squadra, avanti di due reti grazie alla doppietta di Tascone, si è vista sfuggire la vittoria nei minuti finali, permettendo agli ospiti di recuperare fino al 2-2. Il tecnico analizza con lucidità la partita e non manca di sottolineare i numerosi problemi legati alle assenze che hanno condizionato la prestazione dei rossoneri.

Le assenze pesano sul Foggia

Capuano inizia il suo intervento ricordando le difficoltà affrontate già prima del fischio d’inizio: “Avevamo fuori Salines, Ercolani, Vezzoni e Camigliano. Vezzoni è poi entrato, ma non si era mai allenato durante la settimana. In più, durante la partita, abbiamo perso Mazzocco e Tascone, e ho dovuto adattare Zunno come terzino”. Le numerose defezioni hanno inevitabilmente complicato la gestione della gara, specialmente nella seconda metà, quando il Foggia si è trovato a corto di giocatori chiave, perdendo progressivamente il controllo del match.

Rammarico per il doppio vantaggio sprecato

La delusione più grande per Capuano è legata alla gestione del doppio vantaggio: “Sicuramente potevamo gestirlo meglio. Il Catania è partito con il colpo di testa di Montalto, ma poi non sono più esistiti. La gara sembrava giocata a parti invertite, con noi corti e aggressivi. Tuttavia, quando ti mancano tanti giocatori, tutto diventa più difficile”. Il tecnico si rammarica soprattutto per l’atteggiamento della squadra negli ultimi minuti, quando la vittoria sembrava ormai in cassaforte: “Stavamo portando a casa tre punti importantissimi, ma ho visto troppi tacchetti e giocate di fioretto sul 2-0. Forse avremmo dovuto cercare più falli e rallentare il gioco”.

La delusione per i cambi

Un altro aspetto che ha deluso Capuano è stata la prestazione dei subentrati. “Sono molto deluso dall’atteggiamento di chi è entrato. Avremmo dovuto gestire il pallone molto meglio, invece abbiamo perso certezze e siamo andati in confusione. Mi aspettavo molto di più da loro, soprattutto in una fase così delicata della partita”, ha dichiarato il tecnico, evidenziando come, nonostante i passi avanti fatti dalla squadra, ci sia ancora tanto lavoro da fare, soprattutto in termini di gestione del gioco e mentalità.

Un primo tempo di grande intensità

Nonostante la delusione per il risultato finale, Capuano trova comunque degli aspetti positivi nella prestazione del Foggia, in particolare nel primo tempo: “Abbiamo tenuto sempre basso il Catania, giocando con grande intensità. È stato un bellissimo primo tempo, dove non ho sentito la necessità di cambiare modulo, perché c’era solo il Foggia in campo”. Tuttavia, i problemi sono iniziati quando la squadra ha iniziato a perdere pezzi: “Ho dovuto togliere Silvestro perché era ammonito, e Mazzocco ha chiesto il cambio tra il primo e il secondo tempo. Poi si è infortunato Tascone e non avevo più centrocampisti di ruolo, quindi abbiamo perso equilibrio”.

Calo fisico e mentale nel finale

Uno dei temi centrali dell’analisi di Capuano è il calo atletico della squadra negli ultimi minuti. “Abbiamo fatto 70 minuti molto buoni, ma poi siamo scomparsi dal campo. Ci siamo abbassati troppo e siamo stati molto passivi, un aspetto su cui sappiamo di dover lavorare molto, soprattutto sulla condizione fisica”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Il Foggia ha regalato una partita che meritavamo di vincere. Ho visto una squadra compatta e ordinata per gran parte della gara, ma purtroppo non siamo riusciti a mantenere la stessa intensità fino alla fine”.

Occasioni sprecate e rimpianti

Capuano sottolinea anche le numerose occasioni sprecate dai suoi, che avrebbero potuto chiudere la partita prima della rimonta del Catania: “Il Catania aveva preso pochissimi gol in tutto il campionato, e noi siamo riusciti a segnarne due. Abbiamo avuto altre due grandi occasioni uno contro uno che non abbiamo sfruttato, e ci è stato annullato un gol a Murano per un blocco che in Serie C si fischia raramente”. Il tecnico lascia intendere che, con un po’ più di cinismo e attenzione, il Foggia avrebbe potuto mettere in cassaforte una vittoria preziosa.

Le prospettive future

Nonostante il rammarico per il pareggio, Capuano guarda avanti, consapevole del potenziale della sua squadra e delle difficoltà da affrontare: “Abbiamo fatto vedere che possiamo giocarcela contro chiunque, ma dobbiamo migliorare nella gestione delle partite e nella condizione fisica. Le assenze hanno sicuramente pesato, ma non possiamo permetterci di mollare così nel finale”. Il tecnico resta fiducioso, sottolineando che, nonostante tutto, la squadra ha mostrato segni di crescita: “Ci sono stati passi avanti importanti, ma dobbiamo continuare a lavorare per evitare di ripetere questi errori in futuro”.

Con queste parole, Capuano traccia una linea di demarcazione tra le difficoltà contingenti della squadra e la necessità di continuare a lavorare per migliorare, sia a livello mentale che fisico. Il pareggio contro il Catania lascia l’amaro in bocca, ma offre anche spunti di riflessione per il futuro del Foggia, chiamato a risalire la classifica nelle prossime giornate di campionato.

Fonte: tuttopotenza.com