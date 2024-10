Foggia-Catania: ecco le formazioni ufficiali per la decima giornata

Tutto pronto allo stadio “Pino Zaccheria” dove Foggia e Catania si sfideranno per la decima giornata del girone C di Serie C. Entrambe le squadre sono pronte a dare battaglia con le formazioni ufficiali appena annunciate. Nel Foggia, mister Capuano opta per un modulo 4-3-2-1, schierando De Lucia tra i pali e una difesa a quattro con Silvestro e Felicioli sulle fasce, affiancati dalla coppia centrale Parodi e capitan Carillo. A centrocampo, spazio a Tascone, Mazzocco e Danzi, mentre sulla trequarti agiranno Emmausso e Millico a supporto dell’unica punta, Murano. Nonostante fosse stato convocato, Carpani non è nemmeno in panchina, mentre Salines e Camigliano sono tra le riserve.

Per quanto riguarda il Catania, l’allenatore Toscano si affida a un 3-5-2 con Adamonis tra i pali, protetto da una linea difensiva a tre composta da Ierardi, Di Gennaro (vicecapitano) e Castellini, quest’ultimo con la fascia di capitano al braccio. In mediana, Verna, ex Catanzaro, è il perno centrale, affiancato da Jimenez e Luperini, con Guglielmotti e Anastasio sulle fasce. In attacco, Toscano sceglie di partire con la coppia formata da Stoppa e Montalto, lasciando in panchina giocatori come Lunetta e D’Andrea.

La sfida si preannuncia interessante, con entrambe le formazioni pronte a lottare per i tre punti in uno stadio “Zaccheria” che si attende gremito di tifosi.

Le formazioni ufficiali:

Foggia (4-3-2-1): De Lucia; Silvestro, Parodi, Carillo (C), Felicioli; Tascone (VC), Mazzocco, Danzi; Emmausso, Millico; Murano.

A disposizione: Perina, De Simone, Gargiulo, Camigliano, Zunno, Santaniello, Orlando, Vezzoni, Sarr, Salines, Pazienza.

Allenatore: Capuano.

Catania (3-5-2): Adamonis; Ierardi, Di Gennaro (VC), Castellini (C); Guglielmotti, Jimenez, Verna, Luperini, Anastasio; Stoppa, Montalto.

A disposizione: Bethers, Torrisi, Gega, Quaini, Raimo, Lunetta, Forti, D’Andrea, Inglese.

Allenatore: Toscano.

Lo riporta tuttocalciocatania.com