Foggia, Episcopo sorpresa a "sorridere" durante i funerali dei tre giovani tifosi. Pro Loco: "Siamo con la sindaca"

Foggia. La Pro Loco di Foggia esprime la propria ferma condanna nei confronti di un recente post pubblicato da un socio sui social media, in seguito alla diffusione di un video “inopportuno” che ha suscitato forte indignazione e preoccupazione nella comunità locale. Il contenuto di tale video riguardava la Sindaca Episcopo e ha sollevato un dibattito acceso sulla responsabilità delle parole e delle immagini che circolano nel panorama digitale contemporaneo.

In un contesto in cui la comunicazione sociale è sempre più pervasiva, la Pro Loco desidera ribadire la propria solidarietà e vicinanza alla Sindaca per il vile gesto perpetrato attraverso il video e per le parole inopportune espresse dal proprio associato. Tali atti non solo danneggiano l’immagine della figura pubblica coinvolta, ma minano anche il clima di rispetto e collaborazione che la nostra associazione si impegna a promuovere.

La Pro Loco di Foggia ha sempre sostenuto valori fondamentali quali il rispetto reciproco, la promozione della cultura e la valorizzazione del dialogo costruttivo. È fondamentale, quindi, che ogni membro della comunità si assuma la responsabilità delle proprie azioni e dichiarazioni, soprattutto quando queste possono influenzare l’opinione pubblica e la percezione di figure istituzionali. La libertà di espressione è un diritto sacrosanto, ma essa deve sempre essere esercitata con coscienza e rispetto verso gli altri.

Pur disapprovando con fermezza il contenuto del post del socio, la Pro Loco chiarisce di non avere la facoltà di controllare o limitare le opinioni personali dei propri associati. Ognuno di loro è responsabile delle proprie affermazioni e delle conseguenze che queste possono comportare. Tuttavia, la Pro Loco si impegna a prendere provvedimenti nei confronti del socio coinvolto, seguendo scrupolosamente quanto previsto dal proprio Regolamento e Statuto.

La comunità di Foggia è chiamata a riflettere sull’importanza di mantenere un dialogo civile e rispettoso, anche di fronte a opinioni divergenti. La Pro Loco invita tutti a considerare il potere delle parole e a utilizzare i canali di comunicazione in modo costruttivo, piuttosto che come strumento di attacco e divisione. La violenza verbale e gli attacchi personali non hanno posto nel dibattito pubblico e non sono rappresentativi dei valori che la Pro Loco intende promuovere.

Infine, la Pro Loco di Foggia si impegna a continuare a svolgere un ruolo attivo nella promozione di un clima di dialogo e collaborazione all’interno della comunità. Attraverso eventi, incontri e iniziative culturali, la nostra associazione si propone di stimolare il rispetto reciproco e l’accettazione delle diversità, contribuendo a un ambiente più inclusivo e rispettoso per tutti.

In un’epoca in cui il discorso d’odio e la polarizzazione sembrano prevalere, è nostro dovere rimanere vigili e determinati a costruire una società in cui il rispetto e la dignità di ogni individuo siano sempre al primo posto.