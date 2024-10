Il Movimento 5 Stelle Foggia desidera fare chiarezza riguardo alla recente discussione sollevata dalla determina dirigenziale emanata il 4 ottobre scorso dal Comune di Foggia, con la quale si è affidato a una società esterna, attualmente coinvolta in un procedimento giudiziario, l’incarico per la rendicontazione dei progetti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Innanzitutto, è fondamentale precisare che la determina in questione, per sua natura e tipologia, appartiene esclusivamente alla sfera gestionale e dirigenziale. Di conseguenza, l’atto è legittimo da un punto di vista formale, in quanto rientra nelle competenze dirigenziali stabilite dalla normativa vigente. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle Foggia, che rappresenta la componente politica della maggioranza di governo locale, esprime una valutazione di opportunità sull’affidamento in questione. Riteniamo, infatti, che in questo momento l’incarico possa risultare inopportuno per le circostanze contingenti e per il coinvolgimento della società in vicende giudiziarie, sebbene esse non siano direttamente connesse all’amministrazione comunale.

Il nostro movimento ha sempre portato avanti una battaglia per la trasparenza amministrativa e la condivisione delle informazioni con la cittadinanza. Proprio in questo spirito, riteniamo doveroso rivolgere un invito pubblico agli uffici competenti, affinché valutino la possibilità di sospendere, almeno temporaneamente, l’affidamento esterno per la rendicontazione dei progetti legati al PNRR. Questo, al fine di eliminare qualsiasi possibile dubbio o perplessità che potrebbe gettare ombre sull’operato dell’amministrazione, che è e deve rimanere improntato ai principi di correttezza, trasparenza e legalità.

In questo contesto, il Movimento 5 Stelle Foggia ritiene opportuno porre l’accento su un aspetto più ampio, ovvero quello delle esternalizzazioni. Come forza politica, continuiamo a sostenere con forza l’importanza di valorizzare le risorse interne all’amministrazione comunale. Siamo convinti che il ricorso ad affidamenti esterni debba essere ridotto al minimo indispensabile, anche al fine di contenere la spesa pubblica. Invece di rivolgersi a soggetti esterni per la gestione di compiti delicati come la rendicontazione dei fondi del PNRR, sarebbe preferibile puntare su una crescita e un potenziamento delle competenze interne all’ente comunale.

Per questo motivo, una delle priorità dell’azione amministrativa del Movimento 5 Stelle Foggia è l’avanzamento rapido del Piano Assunzionale del Comune, che riveste un’importanza strategica sia per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa sia per garantire un’adeguata gestione dei progetti e dei fondi pubblici, inclusi quelli derivanti dal PNRR. Colmare il fabbisogno di personale, che risulta essere attualmente molto elevato, è un obiettivo primario. Un aumento del personale qualificato all’interno dell’amministrazione non solo consentirebbe una maggiore autonomia nella gestione e rendicontazione dei progetti, ma contribuirebbe anche a ridurre i costi legati all’esternalizzazione di tali servizi. Inoltre, nuovi ingressi di personale possono rappresentare un volano per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della comunità foggiana, creando nuove opportunità lavorative per i cittadini.

Nel caso in cui si renda comunque necessario procedere con affidamenti esterni per la gestione di determinati incarichi, il Movimento 5 Stelle Foggia sta lavorando per la stesura di un regolamento che renda tali procedure ancor più trasparenti, partecipative e inoppugnabili da un punto di vista etico. Siamo convinti che il ricorso a risorse esterne debba avvenire solo in casi eccezionali e seguendo criteri di massima trasparenza, in modo che l’affidamento sia garantito a soggetti qualificati, scelti attraverso un processo che tenga conto non solo delle competenze, ma anche della reputazione e dell’affidabilità etica delle società coinvolte.

L’impegno del Movimento 5 Stelle Foggia non si limita alla questione dell’affidamento della rendicontazione dei progetti PNRR. Continueremo a vigilare affinché l’intera gestione dei progetti legati al PNRR, nonché l’utilizzo degli altri fondi pubblici, avvenga nel pieno rispetto dei principi di buona amministrazione, trasparenza e legalità. La nostra amministrazione vuole essere un esempio virtuoso di correttezza e diligenza nella gestione delle risorse pubbliche, soprattutto in un momento storico così delicato, in cui l’efficace utilizzo dei fondi del PNRR rappresenta una sfida cruciale per il rilancio del Paese.

A tal proposito, il Movimento 5 Stelle Foggia continuerà a lavorare, all’interno dell’amministrazione comunale, affinché siano garantite tutte le condizioni necessarie per una gestione oculata e rigorosa dei fondi pubblici. Solo attraverso un’attenta pianificazione, il coinvolgimento delle risorse interne e un’attività di monitoraggio costante sarà possibile raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e che la cittadinanza si aspetta da noi. Il PNRR rappresenta un’occasione straordinaria per lo sviluppo di Foggia e del territorio circostante, e il nostro impegno è finalizzato a fare in modo che questa opportunità venga sfruttata nel migliore dei modi.

In conclusione, ribadiamo la nostra ferma intenzione di agire sempre nel rispetto della legalità e della trasparenza, valori che da sempre guidano l’azione politica del Movimento 5 Stelle. Siamo fiduciosi che l’amministrazione comunale, con il contributo delle forze politiche e della cittadinanza, possa affrontare con serietà ed efficienza le sfide legate alla gestione dei fondi PNRR, contribuendo così al rilancio economico e sociale della nostra comunità.