Nella decima giornata del Girone C di Serie C, il Taranto subisce una dolorosa sconfitta in trasferta contro il Crotone, perdendo per 2-1. Una partita che si era messa inizialmente bene per la squadra ionica, passata in vantaggio grazie a un gol di Shiba, ma che si è conclusa con una rimonta dei padroni di casa. Il Taranto, alla vigilia della presentazione della nuova proprietà, cercava un risultato positivo per consolidare la propria posizione in classifica, ma ha dovuto fare i conti con la determinazione del Crotone, che ha saputo ribaltare il risultato e portare a casa i tre punti.

Nel frattempo, in Sicilia, l’Audace Cerignola ha vissuto una vera e propria débâcle, venendo travolto dal Trapani con un sonoro 5-1. I siciliani, in grande forma, hanno dominato il match dall’inizio alla fine, lasciando ben poco spazio alla formazione pugliese, incapace di reagire di fronte alla superiorità degli avversari.

Amarezza anche per il Foggia, protagonista di un pareggio beffa contro il Catania allo Stadio Zaccheria. I rossoneri si erano portati sul 2-0 grazie a una doppietta di Tascone, dando l’impressione di avere la vittoria in pugno. Tuttavia, nei minuti finali, il Catania è riuscito a trovare la forza per reagire, segnando due gol che hanno gelato i tifosi foggiani e lasciato un retrogusto amaro per l’occasione mancata di conquistare tre punti fondamentali.

Un pareggio senza reti, invece, è stato il risultato del Monopoli nella trasferta contro il Messina. Le due squadre hanno lottato su ogni pallone, ma nessuna delle due è riuscita a trovare la via del gol, lasciando il tabellino fermo sullo 0-0 fino al triplice fischio.

L’anticipo della giornata, giocato sabato, ha visto l’Altamura imporsi con un secco 2-0 in casa del Latina. Una vittoria importante per i pugliesi, che si rilanciano in classifica dopo un inizio di stagione altalenante.

Passando in rassegna gli altri risultati, la Turris ha vinto 2-0 contro il Giugliano, grazie a una prestazione solida e concreta che ha permesso ai campani di ottenere tre punti preziosi. Il Benevento, con una vittoria netta per 3-0 sul campo del Sorrento, si conferma capolista solitaria del girone, consolidando il suo primato in classifica. L’Avellino ha espugnato il campo della Juventus Next Gen con un rotondo 3-0, dimostrando ancora una volta di avere le carte in regola per puntare alle zone alte della classifica.

La partita tra la Casertana e la Cavese si disputerà lunedì 21 ottobre, mentre il match tra il Picerno e il Potenza è in programma per domani.

Risultati completi della decima giornata del Girone C di Serie C:

Crotone – Taranto: 2-1

Foggia – Catania: 2-2

Juventus Next Gen – Avellino: 0-3

Latina – Altamura: 0-2

Messina ACR – Monopoli: 0-0

Sorrento – Benevento: 0-3

Trapani – Cerignola: 5-1

Turris – Giugliano: 2-0

Picerno – Potenza: domani

Casertana – Cavese: da disputare lunedì 21 ottobre

Classifica aggiornata del Girone C di Serie C:

Benevento: 22 punti

Catania: 18 punti

Audace Cerignola: 18 punti

Monopoli: 18 punti

Trapani: 17 punti

Giugliano: 17 punti

Picerno: 16 punti

Avellino: 16 punti

Potenza: 15 punti

Sorrento: 13 punti

Crotone: 11 punti

Turris: 11 punti

Foggia: 10 punti

Cavese: 10 punti

Team Altamura: 10 punti

Messina ACR: 9 punti

Casertana: 8 punti

Latina: 7 punti

Taranto: 7 punti

Juventus Next Gen: 7 punti

Il Benevento continua a guidare la classifica con autorità, confermandosi come la squadra da battere in questo campionato. Alle sue spalle, un gruppetto di inseguitrici composto da Catania, Cerignola e Monopoli cerca di tenere il passo, mentre squadre come Trapani e Giugliano si avvicinano minacciosamente alle prime posizioni.

La zona retrocessione vede coinvolte diverse squadre, con il Taranto che, nonostante il cambio di proprietà, continua a faticare a risalire la china. Latina e Juventus Next Gen chiudono la classifica, condividendo l’ultima posizione con 7 punti, e sono chiamate a una pronta reazione per evitare di rimanere invischiate nella lotta per non retrocedere.

Il campionato è ancora lungo, ma le prime dieci giornate hanno già delineato un quadro chiaro delle forze in campo, con il Benevento che sembra avere una marcia in più rispetto alle altre, e una lotta serrata sia per i posti nei playoff che per evitare la retrocessione. Le prossime giornate saranno decisive per capire chi riuscirà a tenere il passo e chi invece dovrà rivedere le proprie ambizioni.