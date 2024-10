Douglas Luiz e Alisha Lehmann hanno vissuto un incubo nella notte dopo la partita contro la Lazio, quando la loro casa a Torino è stata svaligiata da ladri.

L’incidente è avvenuto mentre entrambi i calciatori erano fuori: Douglas Luiz per il match e Alisha Lehmann nel ritiro della Juventus Women. Al rientro a casa, la coppia ha trovato la villa in totale disordine e il bottino dei ladri ha superato i 500.000 euro, comprendendo 11 orologi di lusso e alcuni gioielli in brillanti appartenenti a Lehmann​

L’allerta è scattata intorno all’una e mezza di notte, e la polizia, insieme agli esperti della scientifica, ha subito avviato le indagini. Questo furto non è un caso isolato, poiché in passato sono stati segnalati altri episodi simili nelle villette della zona, nota per la sua eleganza e sicurezza​

La Juventus ha espresso solidarietà ai suoi giocatori in questo momento difficile, dato che entrambi stanno affrontando anche una fase di adattamento al calcio italiano. Nonostante le difficoltà, la coppia sembra determinata a superare questa brutta esperienza​.