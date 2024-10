“Lucca Comics & Games Community Awards”, il lucchese Giorgio Giusfredi candidato con il suo Tex Willer

“Lucca Comics & Games Community Awards”, Categoria COMICS OF THE YEAR: il lucchese Giorgio Giusfredi candidato con il suo Tex Willer Speciale 8 – Stella d’argento – Romano Pesavento

Quest’anno al “Lucca Comics & Games Community Awards”, Categoria COMICS OF THE YEAR, è stato inserita nella rosa delle candidature un albo particolarmente riuscito di Giorgio Giusfredi: Tex Willer Speciale 8 – Stella d’argento. Crediamo moltissimo nella qualità e nell’originalità artistica espressa dal fumetto in questione, che coniuga tutti i connotati classici dello stile bonelliano con il romanticismo avventuroso caratteristico del giovane sceneggiatore lucchese Giusfredi. Il suo West sospeso tra squarci lirici e ricerca della verità appassiona e convince senza incertezza. Insomma Tex Willer “Stella d’argento” è un simbolo, un segno di riconoscimento e di distinzione per coloro i quali credono ancora nei valori umani e nella giustizia.

In mezzo a tonnellate di prodotti realistici – distopici o inclini a una stucchevole comicità demenziale, nel 2024 ci piace pensare che Kit Karson e Tex Willer cavalchino ancora ricordandoci che il sogno può anche non infrangersi all’alba.

Votiamolo!!!

Ricordiamo che c’è tempo per esprimere la propria preferenza fino al 27/10/2024 al seguente link: https://communityawards.luccacomicsandgames.com/categories/66ed48704f33baac30c7619b/participants?fbclid=IwY2xjawGCO61leHRuA2FlbQIxMAABHeVQtCm83P_oNydVdxTbmkPSVeBu-FRz_lPUyMOCLczaO-XpJHaTVZd_lw_aem_YVsxPA3LZ9SobPfmpiVPqg