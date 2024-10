Manfredonia: auto in fiamme in via Sacco e Vanzetti ph ilsipontino.net

Un’auto è stata rapidamente avvolta dalle fiamme nei pressi del vecchio campo della Croce, situato in via Sacco e Vanzetti. L’incendio, divampato in poco tempo, ha reso necessario l’intervento dei volontari della Paser e dei Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Al momento restano sconosciute le cause dell’incendio, e le autorità stanno indagando per far luce sull’accaduto.

Lo riporta ilsipontino.net