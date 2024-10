Marika Ruta, una giovane donna dalla vita apparentemente normale, ha fatto una scelta radicale che ha sconvolto la sua famiglia. Dopo aver conosciuto sui social un uomo noto come Kadir, un sedicente santone, la sua vita ha preso una piega inaspettata. Lo scorso anno, Marika ha abbandonato il suo lavoro, i suoi amici e la sua famiglia per trasferirsi nel Salento, precisamente a Miggiano, dove ora vive in condizioni precarie in un rudere, senza elettricità né acqua calda, insieme a Kadir e ad altri seguaci.

La famiglia di Marika, preoccupata per la sua sicurezza e salute, ha lanciato numerosi appelli pubblici, sperando di convincerla a tornare a casa. In particolare, il padre, Silvio, durante la trasmissione Quarto Grado, ha supplicato la figlia di rientrare, sottolineando anche il profondo dispiacere della loro nipote per la situazione.

Secondo i genitori, Marika ha iniziato a seguire Kadir dopo averlo incontrato sui social. Il loro primo incontro fisico è avvenuto a Foggia, dove Kadir l’ha sottoposta a un rito battesimale in una vasca da bagno, durante il quale la giovane sarebbe addirittura svenuta. Da quel momento, la vita di Marika è cambiata drasticamente. Uno degli aspetti più preoccupanti per i genitori è la pratica del digiuno intermittente a cui la giovane si è sottoposta, perdendo circa 10 chili. La madre, Maria Concetta, ha espresso anche preoccupazioni per lo stesso Kadir, affermando che avrebbe bisogno di cure e di aiuto.

Il padre di Marika, visibilmente angosciato, ha sottolineato che solo la famiglia la ama veramente e le ha rivolto un accorato invito a tornare da loro. Tuttavia, la situazione rimane complessa, con la giovane che sembra sempre più coinvolta nella comunità di Kadir e distante dai suoi cari.

Questa vicenda ha attirato l’attenzione mediatica, con diversi programmi televisivi che hanno cercato di far luce sulla figura del santone e sulla situazione di Marika, senza però ancora riuscire a riportarla a casa.

Lo riporta Il Mattino.