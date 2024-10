Tensione altissima nella serata di sabato 19 ottobre presso la casa circondariale di Foggia, dove un gruppo di detenuti ha inscenato una violenta rivolta, scardinando i cancelli e tentando di uscire dai reparti. A riferire l’accaduto è il Sappe, il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria, che ha descritto l’evento come una “serata da incubo”. Tutto è iniziato intorno alle 22, quando alcuni detenuti hanno chiesto l’intervento di un infermiere. L’agente di servizio, responsabile in quel momento di due reparti, ha cercato di rispondere rapidamente alla richiesta, ma la situazione è degenerata: un gruppo di detenuti ha lanciato un letto in ferro contro il cancello della cella, scardinandolo e riuscendo a uscire nel corridoio.

In pochi istanti, l’intero reparto è stato coinvolto. I detenuti hanno iniziato a battere pentole contro le inferriate, generando il caos. L’agente in servizio, mantenendo la calma, ha lanciato l’allarme e ha prontamente chiuso il cancello di sbarramento all’ingresso del reparto. Tuttavia, i rivoltosi, determinati a proseguire, hanno utilizzato un carrello in acciaio, normalmente impiegato per il trasporto delle vivande, come un ariete per abbattere anche quel cancello. Raggiunta la rotonda del primo piano, i detenuti hanno tentato di superare il secondo sbarramento, dirigendosi verso l’uscita delle sezioni detentive, ma hanno trovato anche quel cancello chiuso dall’agente, il cui intervento tempestivo ha evitato una possibile fuga di massa. Di fronte all’impossibilità di continuare, i rivoltosi sono tornati nei reparti, incitando gli altri detenuti alla rivolta.

Nel frattempo, sono giunti i rinforzi, seppur in numero ridotto a causa della cronica carenza di personale. Grazie alla “grande professionalità e coraggio” degli agenti intervenuti, come ha sottolineato Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sappe, la situazione è stata riportata sotto controllo, anche se molte stanze sono risultate inagibili a causa dei danni subiti. Questo episodio di violenza ha riportato in primo piano le problematiche strutturali del carcere di Foggia. Con circa 700 detenuti a fronte di una capienza massima di 360 posti, la struttura soffre di sovraffollamento cronico. A peggiorare la situazione, un organico di agenti di polizia penitenziaria ben al di sotto delle necessità: mancano infatti circa un centinaio di unità.

Il Sappe ha duramente criticato il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per la mancata applicazione delle leggi previste per affrontare episodi di questo tipo. “Basterebbe applicare l’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede il regime carcerario più severo e l’isolamento senza benefici, e l’articolo 32, che consente il trasferimento immediato in sezioni specifiche di strutture distanti. Questo ridurrebbe drasticamente la violenza”, ha dichiarato Pilagatti. Di fronte alla crescente tensione, il Sappe sta valutando la possibilità di organizzare forme di protesta più radicali, ispirandosi alle azioni intraprese dai colleghi francesi, che in passato hanno messo a soqquadro i penitenziari per costringere le istituzioni a intervenire concretamente.

