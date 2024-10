Si sbloccano gli attaccanti, il Francavilla concede il bis. Al Fittipaldi cade anche il Manfredonia

Il Francavilla continua la sua striscia positiva, confermando il buon momento di forma con un’altra vittoria casalinga. Dopo il successo ottenuto contro l’Ugento la scorsa settimana, la squadra di mister Nolé, seppur ancora assente dalla panchina per squalifica, ha superato anche il Manfredonia con il medesimo risultato di 2-0. Una vittoria preziosa che non solo dà continuità ai risultati, ma permette ai lucani di respirare in classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione.