Cala il sipario sulla prima edizione del “Trofeo San Salvatore”, gara podistica su strada, lunga circa km 11, organizzata dalla “ASD Gargano 2000 Manfredonia” e patrocinata dal Comune di Manfredonia.

E’ stata una lunga ascesa, coincisa con la prima vera giornata autunnale, partita praticamente dal livello del mare (periferia di Manfredonia) e culminata nella frazione di San Salvatore (oltre i 550metri s.l.m.).

Quasi cento temerari si sono dati appuntamento questa mattina all’interno del “PalaScaloria”, tempio del locale futsal/calcio a 5 egregiamente rappresentato nella massima serie nazionale dal “Vitulano Drugstore C5 Manfredonia”. L’esiguo numero di partecipanti è da attribuire alle caratteristiche del percorso, sicuramente tra i più ostici di Capitanata considerando pendenze, dislivello e altimetria, nonché all’assenza di tratti pianeggianti, vitali per poter rifiatare tra un tornante e l’altro. Come se non bastasse a metterci lo zampino sono state altresì le non proprio idilliache condizioni meteorologiche; vento, pioggia a tratti e un po’ di nebbia, per di più, hanno contribuito ad ampliare le fatiche dei podisti.

L’adrenalina alla partenza, unita alla curiosità di cimentarsi su di un percorso originale, interamente ricavato all’interno dell’Ente Parco Nazionale del Gargano”, erano tangibili e al termine della manifestazione l’appagamento dei finisher è risultato essere notevole. Nonostante una mattinata tutt’altro che nitida è stato comunque possibile godere, tra uno sforzo e l’altro, della bellezza del Golfo di Manfredonia. La soddisfazione degli atleti al traguardo, posto a San Salvatore, dove aria salubre e natura quasi incontaminata costituiscono il marchio di fabbrica della frazione sipontina, ha ripagato ampiamente gli sforzi profusi dalla società organizzatrice ed in modo particolare dal suo presidente Giovanni Cotugno, ideatore dell’odierna competizione.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza in gara dell’avvocato Romeo Tigre, presidente del “Comitato Provinciale FIDAL Foggia”, nonché del celebre campionemanfredoniano Matteo Palumbo, atleta che non ha bisogno di presentazioni! In rappresentanza del Comune di Manfredonia, infine, è intervenuto il consigliere Michele Prencipe.

Per la cronaca Valerio Santoro della “ASD Polisportiva Eppe Merla S.G.R.” (42’25) e Maria Carmela Landriscina (58’18), tesseratacon la “A.S. Trani Marathon”, hanno tagliato per primi e con distacco il traguardo. La “ASD Manfredonia Corre” ha conquistato invece la vittoria di squadra. Congratulazioni ai vincitori e a tutti coloro che hanno portato a termine questa estenuante, allenante, ma allo stesso tempo gratificante e incantevoleprova!

La classifica completa:

https://www.icron.it/live/classifica/20243683/10KM/tipoVis=ASS

Pierfrancesco Gallifuoco (Area comunicazione ASD Gargano 2000 Manfredonia)