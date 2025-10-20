Edizione n° 5860

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola
20 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

INTERVENTO // Ex Ilva, Landini: “Serve un intervento diretto dello Stato per salvare il settore”
20 Ottobre 2025 - ore  13:22

UCCISO Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket: ucciso l’autista, colpito da un mattone

Un autobus con a bordo i tifosi del Pistoia Basket è stato assaltato e colpito ripetutamente con sassi e oggetti contundenti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Un rientro dalla trasferta di Rieti si è trasformato in tragedia. Un autobus con a bordo i tifosi del Pistoia Basket è stato assaltato e colpito ripetutamente con sassi e oggetti contundenti, mentre percorreva la superstrada Rieti-Terni, nei pressi dello svincolo di Contigliano. Un mattone ha sfondato il parabrezza, colpendo mortalmente uno dei due autisti, inutili i soccorsi giunti pochi minuti dopo.

La ricostruzione è ancora in corso. Dopo la vittoria per 88-73 sul parquet della Sebastiani Rieti, il pullman dei sostenitori pistoiesi aveva da poco lasciato il PalaSojourner. Alcuni aggressori, al momento non identificati, avrebbero atteso il mezzo per poi lanciare sassi contro la carrozzeria e i finestrini, provocando il drammatico impatto che è costato la vita all’autista. Sul posto sono intervenute ambulanze e forze dell’ordine, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Già durante il match si erano registrati momenti di tensione tra le tifoserie, contenuti soltanto grazie all’intervento della polizia. Ora gli investigatori stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e individuare i responsabili.

In una nota ufficiale, la società Pistoia Basket ha espresso “sgomento” e “profondo dolore” per quanto avvenuto: il presidente Joseph David e il club hanno manifestato vicinanza alla famiglia della vittima, in attesa degli accertamenti della magistratura.

Lo riporta fanpage.it.

