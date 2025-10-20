Cassazione: inammissibile il ricorso di 45enne di San Giovanni Rotondo per furto in abitazione

Roma, 17 ottobre 2025. Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Seymour Leonardo Antonio, nato a San Giovanni Rotondo il 13 ottobre 1980, contro la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 15 novembre 2024, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione pluriaggravato.

L’ordinanza, redatta dal consigliere Mariarosaria Bruno e presieduta da Donatella Ferranti, conferma integralmente la decisione dei giudici di merito, ritenendo il ricorso privo di fondamento e ribadendo la correttezza della valutazione compiuta in sede d’appello.

La motivazione della Suprema Corte

Secondo quanto si legge nel provvedimento, la difesa dell’imputato aveva lamentato la carenza di motivazione in ordine alla prova della colpevolezza. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che la sentenza impugnata “è sorretta da un conferente apparato argomentativo” e che i rilievi difensivi “si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già disattesi dalla Corte d’Appello”.

Particolare rilievo viene dato alla validità dei riconoscimenti fotografici effettuati nel corso delle indagini e ai riconoscimenti informali operati dai testimoni durante il dibattimento. Tali elementi, osserva la Corte, rientrano negli accertamenti di fatto legittimamente utilizzabili, fondati sul principio del libero convincimento del giudice.

Riconoscimento attendibile

Nel caso di specie, la persona offesa avrebbe fornito una descrizione dettagliata dell’autore del furto — con riferimento a età, corporatura e presenza di un tatuaggio — e dichiarato di averlo riconosciuto con certezza. La motivazione della sentenza, conclude la Cassazione, risulta “del tutto adeguata e immune da censure”.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

A cura di Michele Solatia.