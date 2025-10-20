Edizione n° 5860

Home // Cronaca // “Cultura è Cittadinanza . Esperienze, pratiche e futuri possibili. Conversazione con Paolo Di Paolo”

MANFREDONIA “Cultura è Cittadinanza . Esperienze, pratiche e futuri possibili. Conversazione con Paolo Di Paolo”

Postfazione di Giuseppe De Rita

MANFREDONIA, PH NUZZIELLO

MANFREDONIA PH NUZZIELLO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

La Fondazione Re Manfredi è lieta di annunciare la presentazione del volume “Cultura è Cittadinanza . Esperienze, pratiche e futuri possibili. Conversazione con Paolo Di Paolo. Postfazione di Giuseppe De Rita” di Ledo Prato , edito da Donzelli Editore.

L’evento si inserisce nel percorso della Fondazione volto a promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, valorizzando il patrimonio culturale e l’identità locale della città di Manfredonia. Un’occasione di riflessione collettiva sul ruolo della cultura come leva di coesione sociale, sviluppo e attrattività territoriale.

Il programma della serata

Dopo i saluti introduttivi di Michele De Meo , Presidente della Fondazione Re Manfredi , dialogheranno con l’autore Maria Teresa Valente , Assessora alla Cultura e al Welfare del Comune di Manfredonia e Stefania Marrone , Presidente e co-fondatrice della compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi . A moderare l’incontro sarà l’ Avv. Micky de Finis, consigliere nazionale FIGEC.

L’appuntamento si svolgerà giovedì 30 ottobre alle ore 18:30 in un luogo simbolico per la città: la storica Biblioteca Comunale presso il Palazzo dei Celestini, scelta non casuale, quale spazio di cultura, memoria e partecipazione.

Il libro
Cultura è cittadinanza si sviluppa come un dialogo tra Ledo Prato e Paolo Di Paolo, arricchito da una postfazione del sociologo Giuseppe De Rita. L’opera riflette sul rapporto tra cultura, democrazia e cittadinanza attiva, affrontando temi cruciali come la riduzione delle diseguaglianze, il ruolo delle politiche pubbliche, e la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.

L’autore
Ledo Prato è esperto di politiche per i beni e le attività culturali, segretario generale dell’associazione Mecenate 90 e promotore di numerosi progetti nazionali per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
Questa iniziativa rappresenta il primo passo di un più ampio percorso di formazione e sensibilizzazione promosso dalla Fondazione, volto ad affrontare con strumenti adeguati le sfide culturali e sociali del futuro. Il programma completo sarà presentato nei prossimi mesi.

Ufficio Stampa
Fondazione Re Manfredi

