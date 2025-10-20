Edizione n° 5860

Dialogo e integrazione: il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh incontra l'Arcivescovo Ferretti

Dialogo e integrazione: il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh incontra l'Arcivescovo Ferretti

Nel corso dell’incontro, i delegati del CCIFB hanno illustrato la missione e la visione dell’organizzazione di volontariato

CCIFB - Arcivescovo di Foggia - 001

CCIFB - Arcivescovo di Foggia - 001

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – 20 ottobre 2025. Un incontro carico di significato umano e simbolico quello che si è svolto oggi presso il Palazzo Vescovile di via Guglielmo Oberdan, dove una delegazione del Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) è stata accolta da Monsignor Giorgio Ferretti, Arcivescovo di Foggia-Bovino. L’obiettivo dell’incontro: rafforzare la collaborazione tra la comunità islamica e le istituzioni ecclesiastiche locali per favorire un percorso condiviso di integrazione, rispetto delle leggi italiane e partecipazione alla vita sociale ed economica del territorio.

A rappresentare il CCIFB erano presenti il Segretario Amministrativo e Portavoce Ufficiale Mainul Islam, insieme ai membri del Comitato Direttivo Shawkat MD, Riad Mohamed e Mijan Dhali. Con loro, la Direttrice della Caritas di Foggia, Dott.ssa Khady Sene, che ha accompagnato l’Arcivescovo Ferretti nel dialogo con i rappresentanti del centro culturale.

Una missione condivisa: integrazione e legalità

Nel corso dell’incontro, i delegati del CCIFB hanno illustrato la missione e la visione dell’organizzazione di volontariato, istituita quest’anno con lo scopo di sostenere la comunità di immigrati bangladesi residenti nella provincia di Foggia. L’intento è chiaro: promuovere un’integrazione piena e consapevole, fondata sul rispetto delle leggi italiane, sull’educazione civica e sulla costruzione di un tessuto sociale armonioso, nel quale ogni individuo possa sentirsi parte attiva e riconosciuta.

«Foggia è una città orgogliosa, come dimostra la sua Villa Comunale – Parco Karol Wojtyla, che occupa un posto d’onore nel cuore dei cittadini», ha dichiarato la delegazione durante l’incontro. «Promuovendo compassione, rispetto reciproco tra le religioni e dialogo interreligioso, possiamo contribuire a eliminare qualsiasi forma di irregolarità o marginalità sociale.»

La risposta dell’Arcivescovo Ferretti

Monsignor Ferretti ha accolto con grande disponibilità la proposta di collaborazione, sottolineando il valore del dialogo come strumento di crescita civile e spirituale. L’Arcivescovo ha espresso il suo pieno sostegno all’iniziativa, soprattutto in merito alla creazione di corsi annuali di lingua italiana, educazione civica e integrazione sociale destinati agli immigrati. Un impegno che, ha precisato, «non è soltanto un dovere morale, ma un atto di giustizia e di fraternità che rafforza la coesione di tutta la comunità foggiana».

La Dott.ssa Khady Sene, intervenendo a nome della Caritas, ha evidenziato come l’esperienza del volontariato e dell’ascolto reciproco sia una chiave fondamentale per superare i pregiudizi e costruire una rete solidale che unisca cittadini italiani e stranieri in un percorso comune di crescita.

Un ponte tra culture e religioni

L’incontro tra il CCIFB e la Diocesi di Foggia rappresenta un passo concreto verso una convivenza pacifica e costruttiva, che non si limita al dialogo religioso ma si estende alla collaborazione sociale. Il Centro Culturale Islamico, nato per sostenere le famiglie immigrate nella loro quotidianità, mira a diventare un punto di riferimento per la formazione linguistica, la consulenza legale e l’assistenza sociale, in stretta sinergia con le istituzioni locali.

«La nostra speranza – ha aggiunto Mainul Islam – è che Foggia diventi un modello di integrazione basata sulla solidarietà e sul rispetto reciproco, dove ogni cittadino, indipendentemente dalla sua provenienza, possa contribuire allo sviluppo economico e culturale del Paese.»

Il riconoscimento all’impegno pastorale di Ferretti

Al termine dell’incontro, la delegazione del CCIFB ha rivolto un sentito ringraziamento a Monsignor Ferretti per il suo costante impegno nelle missioni religiose e nelle attività umanitarie svolte in Africa, prima di assumere il ruolo di Arcivescovo di Foggia. Un gesto di stima e riconoscenza che ha suggellato un momento di autentica condivisione, dove la spiritualità si è intrecciata con la volontà comune di costruire un futuro più giusto e inclusivo.

Una città che apre il cuore

In una realtà complessa come quella foggiana, segnata da contraddizioni ma anche da straordinarie energie civiche, l’incontro tra il CCIFB e la Chiesa locale rappresenta un segnale importante. Dimostra che l’integrazione non è solo una sfida, ma un’opportunità per riscoprire la bellezza del pluralismo culturale e religioso.
Un messaggio che, partendo dalle stanze del Palazzo Vescovile, si diffonde nel cuore della città, richiamando tutti – istituzioni, associazioni e cittadini – a un impegno comune nel segno della solidarietà e della fraternità universale.

