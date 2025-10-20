Edizione n° 5860

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola
20 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

INTERVENTO // Ex Ilva, Landini: “Serve un intervento diretto dello Stato per salvare il settore”
20 Ottobre 2025 - ore  13:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Elezioni: la Regione Puglia richiama i Comuni alle regole sulla propaganda elettorale

RICHIAMA Elezioni: la Regione Puglia richiama i Comuni alle regole sulla propaganda elettorale

Richiamati adempimenti, scadenze e norme sulla propaganda elettorale per garantire uno svolgimento regolare e trasparente della campagna

Elezioni: la Regione Puglia richiama i Comuni alle regole sulla propaganda elettorale

Elezioni amministrative 2025 - Fonte Immagine: ilmessaggero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, la Sezione Enti Locali della Regione Puglia ha diffuso una circolare indirizzata ai Comuni, richiamando adempimenti, scadenze e norme sulla propaganda elettorale per garantire uno svolgimento regolare e trasparente della campagna.

Tra il 21 e il 24 ottobre 2025, le Giunte comunali dovranno delimitare e assegnare gli spazi per le affissioni di propaganda diretta, in base a quanto previsto dalla legge n. 212/1956. Ogni Comune con almeno 150 abitanti dovrà destinare aree specifiche alle liste e ai candidati, sulla base delle comunicazioni ufficiali trasmesse dagli Uffici elettorali a Prefetture e enti territoriali.

Dal 24 ottobre 2025 scatteranno inoltre divieti e limitazioni, con il blocco del lancio di volantini in luoghi pubblici, della propaganda luminosa fissa o mobile e di altre forme di comunicazione non autorizzate. Da quella stessa data sarà invece possibile organizzare riunioni elettorali senza preavviso al Questore, come previsto dalla legge n. 130/1975.

Per la propaganda sonora, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito solo previa autorizzazione comunale o prefettizia, secondo l’articolo 59 del D.P.R. n. 495/1992. I Comuni, dal giorno dell’indizione dei comizi, dovranno inoltre mettere a disposizione locali pubblici per dibattiti e incontri politici, assicurando pari condizioni tra le forze in campo.

Nei novanta giorni che precedono il voto, la legge n. 515/1993 introduce agevolazioni fiscali per materiali tipografici, spazi pubblicitari e messaggi politici, con IVA agevolata al 4%. Dal 8 novembre 2025 sarà vietata la diffusione di sondaggi politici, mentre nei giorni 22, 23 e 24 novembre entrerà in vigore il silenzio elettorale, che impedirà comizi, manifestazioni e comunicazioni politiche, soprattutto in prossimità dei seggi.

Sono consentite le rilevazioni demoscopiche all’uscita delle urne, purché nel rispetto delle distanze e senza interferire con l’afflusso degli elettori; dopo la chiusura del voto, gli incaricati potranno raccogliere dati solo con l’autorizzazione dei presidenti di seggio.

Con questo richiamo, la Regione sottolinea la necessità di trasparenza, correttezza e parità di condizioni tra i partecipanti alla competizione elettorale, a tutela dei cittadini e delle istituzioni democratiche.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.