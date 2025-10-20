Elezioni: la Regione Puglia richiama i Comuni alle regole sulla propaganda elettorale

In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, la Sezione Enti Locali della Regione Puglia ha diffuso una circolare indirizzata ai Comuni, richiamando adempimenti, scadenze e norme sulla propaganda elettorale per garantire uno svolgimento regolare e trasparente della campagna.

Tra il 21 e il 24 ottobre 2025, le Giunte comunali dovranno delimitare e assegnare gli spazi per le affissioni di propaganda diretta, in base a quanto previsto dalla legge n. 212/1956. Ogni Comune con almeno 150 abitanti dovrà destinare aree specifiche alle liste e ai candidati, sulla base delle comunicazioni ufficiali trasmesse dagli Uffici elettorali a Prefetture e enti territoriali.

Dal 24 ottobre 2025 scatteranno inoltre divieti e limitazioni, con il blocco del lancio di volantini in luoghi pubblici, della propaganda luminosa fissa o mobile e di altre forme di comunicazione non autorizzate. Da quella stessa data sarà invece possibile organizzare riunioni elettorali senza preavviso al Questore, come previsto dalla legge n. 130/1975.

Per la propaganda sonora, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito solo previa autorizzazione comunale o prefettizia, secondo l’articolo 59 del D.P.R. n. 495/1992. I Comuni, dal giorno dell’indizione dei comizi, dovranno inoltre mettere a disposizione locali pubblici per dibattiti e incontri politici, assicurando pari condizioni tra le forze in campo.

Nei novanta giorni che precedono il voto, la legge n. 515/1993 introduce agevolazioni fiscali per materiali tipografici, spazi pubblicitari e messaggi politici, con IVA agevolata al 4%. Dal 8 novembre 2025 sarà vietata la diffusione di sondaggi politici, mentre nei giorni 22, 23 e 24 novembre entrerà in vigore il silenzio elettorale, che impedirà comizi, manifestazioni e comunicazioni politiche, soprattutto in prossimità dei seggi.

Sono consentite le rilevazioni demoscopiche all’uscita delle urne, purché nel rispetto delle distanze e senza interferire con l’afflusso degli elettori; dopo la chiusura del voto, gli incaricati potranno raccogliere dati solo con l’autorizzazione dei presidenti di seggio.

Con questo richiamo, la Regione sottolinea la necessità di trasparenza, correttezza e parità di condizioni tra i partecipanti alla competizione elettorale, a tutela dei cittadini e delle istituzioni democratiche.