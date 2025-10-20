Fiorello torna su Radio2 con “La Pennicanza”

Parte oggi su Radio2, alle 13.45, il nuovo programma di Fiorello dal titolo “La Pennicanza”, un format brillante e veloce costruito sull’irresistibile comicità dello showman siciliano. Durante l’anteprima concessa nel programma di Bruno Vespa, Fiorello ha giocato con i tempi televisivi ricordando che “in pochi minuti si può fare qualsiasi cosa”, anticipando lo spirito del nuovo progetto.

Nel suo stile irriverente, Fiorello ha ripercorso le tappe della propria carriera televisiva, sottolineando in modo scherzoso come la Rai sia stata il palcoscenico di grandi successi e incontri internazionali, da Sanremo a duetti e performance con star mondiali. Con la consueta ironia ha rivendicato il diritto di “invadere” Rai1 per promuovere un programma radiofonico, rimarcando il legame con la rete e con i colleghi che negli anni ha contribuito a lanciare.

Nel corso della presentazione non sono mancati scambi e gag con ospiti e amici del mondo dello spettacolo, tra cui Raoul Bova, Noemi, Gerry Scotti e Samira, mentre Fiorello ha annunciato alcune delle rubriche del nuovo show, garantendo spazio alla musica, all’improvvisazione e alla satira leggera.

Già nei mesi scorsi Fiorello aveva preannunciato il ritorno in onda, spiegando che in un periodo complesso serve “una finestra di leggerezza”. “La Pennicanza” si propone dunque come quel momento di respiro quotidiano, un ritorno all’intrattenimento rapido, brillante e spensierato che da sempre caratterizza la sua cifra artistica.



Lo riporta rainews.it.