Il successo nel derby del Capozza contro il Casarano ha restituito ossigeno e serenità all’ambiente rossonero dopo settimane di tensione e risultati altalenanti. Il Foggia torna a respirare, abbandonando momentaneamente la zona playout, ma soprattutto ritrovando un gruppo compatto e una piazza che — almeno per una sera — ha potuto tornare a sorridere.

A parlare del momento del club è stato il presidente Nicola Canonico, intervenuto ai microfoni di Telesveva. L’imprenditore barese, come di consueto, non ha usato giri di parole, toccando temi centrali per il futuro del Foggia: la guida tecnica di Delio Rossi, la solidità societaria, il valore dei giovani e il rapporto, non sempre sereno, con la tifoseria.

“Delio Rossi è una garanzia: conosce la piazza e va lasciato lavorare”

“Chi segue davvero il Foggia – ha dichiarato Canonico – sa dell’ottimo rapporto che mi lega a mister Rossi. È un tecnico esperto, una persona seria e innamorata della città. Gli serve tempo per trasmettere la sua mentalità a un gruppo giovane, ma la strada intrapresa è quella giusta”.

Parole che intendono rassicurare l’ambiente dopo le critiche delle ultime settimane e ribadire la piena fiducia nel tecnico romagnolo, chiamato a dare equilibrio e identità a una squadra rinnovata e ancora in costruzione. “Rossi è l’uomo giusto – ha aggiunto Canonico – e merita il sostegno di tutti, perché sta lavorando con professionalità e dedizione”.

“Sull’ingresso di nuovi soci, abbiamo scelto la prudenza”

Il patron è poi tornato sulla trattativa sfumata in estate con la Building, gruppo che aveva manifestato interesse per rilevare quote del club: “C’erano vari soggetti interessati, ma alla fine hanno preferito altre destinazioni. Noi non ci siamo fidati, e con il senno di poi abbiamo fatto bene. Non c’erano le condizioni per un accordo serio e stabile. In certe situazioni, la prudenza è una virtù”.

Canonico rivendica la scelta di continuità: “Il Foggia deve rimanere in mani solide e credibili. Non possiamo permetterci di tornare a vivere periodi di incertezza o improvvisazione. La società è sana e continuerà a programmare nel rispetto dei conti e del lavoro fatto finora”.

“Un gruppo giovane, ma con talento e prospettiva”

Sul piano tecnico, il presidente non nasconde le difficoltà ma guarda al futuro con ottimismo: “Abbiamo costruito una rosa giovane, piena di ragazzi che hanno fame e voglia di emergere. Penso a Byar, fresco campione del mondo Under 20 con il Marocco, ma anche ad altri elementi che stanno crescendo partita dopo partita. Gli infortuni ci hanno limitato, ma con il recupero di tutti potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Per Canonico il progetto tecnico resta chiaro: “Vogliamo creare una base solida, un Foggia sostenibile che valorizzi i propri talenti e riporti entusiasmo in città. Non possiamo competere con budget più alti, ma possiamo lavorare meglio, con passione e organizzazione”.

“I tifosi devono dimostrare con i fatti il loro amore”

Nella parte più accorata dell’intervista, Canonico ha rivolto un messaggio diretto alla tifoseria: “Capisco chi si lamenta dei prezzi, ma l’amore per la squadra non si misura in euro. Si dimostra con la presenza allo stadio, con il sostegno nei momenti difficili. Il Foggia ha bisogno dei suoi tifosi ora più che mai”.

Un appello alla compattezza, dopo le polemiche delle ultime settimane: “Non possiamo chiedere ai ragazzi di dare il massimo se poi giocano in uno Zaccheria silenzioso. Questa squadra deve sentire il calore della gente. Solo uniti possiamo riportare il Foggia dove merita”.

“Ripartiamo da entusiasmo, lavoro e identità”

La vittoria di Casarano, secondo Canonico, può segnare una svolta: “Non è solo una questione di punti, ma di spirito. Ho visto una squadra viva, determinata, consapevole dei propri mezzi. Dobbiamo continuare su questa strada, senza montarci la testa, ma con la consapevolezza di poter crescere ancora tanto”.

Il patron guarda avanti con fiducia: “Il Foggia deve tornare a essere una società rispettata, un modello di serietà e passione. Abbiamo attraversato momenti difficili, ma non abbiamo mai smesso di crederci. E ora chiedo a tutti, tifosi e città, di farlo insieme a noi”.

Un nuovo punto di partenza, dunque, per un Foggia che prova a rialzarsi, aggrappandosi alla propria storia e a un’identità da ritrovare, giorno dopo giorno, partita dopo partita.

