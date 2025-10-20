Edizione n° 5860

CRONACA // Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola
20 Ottobre 2025 - ore  09:30

INTERVENTO // Ex Ilva, Landini: “Serve un intervento diretto dello Stato per salvare il settore”
20 Ottobre 2025 - ore  13:22

Foggia: tentano di incendiare un'ambulanza del 118, in fuga due ragazzi

AMBULANZA Foggia: tentano di incendiare un’ambulanza del 118, in fuga due ragazzi

L'azione sarebbe stata una ritorsione legata alla morte della paziente, che aveva già provocato momenti di tensione con i familiari

Foggia: tentano di incendiare un'ambulanza del 118, in fuga due ragazzi

Ambulanza - Fonte Immagine non riferita al testo: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

A Foggia si è verificato un grave episodio questa mattina, intorno alle ore 11, nel quartiere Macchia Gialla. Due giovani hanno tentato di dare fuoco a un’ambulanza del 118, la stessa intervenuta nei giorni scorsi per soccorrere una donna poi deceduta. L’azione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata una ritorsione legata alla morte della paziente, che aveva già provocato momenti di tensione con i familiari.

I due ragazzi avrebbero cercato di cospargere il mezzo con liquido infiammabile in pieno centro cittadino, nel tentativo di appiccare le fiamme. Il gesto, definito dagli inquirenti una vera e propria spedizione punitiva, non è andato a segno grazie al tempestivo intervento di una volante della Polizia, probabilmente avvisata da alcuni testimoni.

All’arrivo degli agenti, i responsabili sono riusciti a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso per risalire all’identità degli autori e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

Lascia un commento

