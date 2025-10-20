Edizione n° 5860

Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola
20 Ottobre 2025 - ore  09:30

Ex Ilva, Landini: "Serve un intervento diretto dello Stato per salvare il settore"
20 Ottobre 2025 - ore  13:22

Gigi D'Alessio, tour 2026: raddoppiano Roma e Bari e si aggiunge Messina

RADDOPPIANO Gigi D’Alessio, tour 2026: raddoppiano Roma e Bari e si aggiunge Messina

Cresce senza sosta l’attesa per “Gigi Palasport 2026”, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in programma dalla prossima primavera

Gigi D’Alessio, tour 2026: raddoppiano Roma e Bari e si aggiunge Messina

Gigi D’Alessio - ph rainews

Redazione
Redazione
20 Ottobre 2025
20 Ottobre 2025
Cronaca

Cresce senza sosta l’attesa per “Gigi Palasport 2026”, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in programma dalla prossima primavera. In poche ore dall’apertura delle prevendite, le richieste di biglietti hanno superato ogni previsione, portando al raddoppio delle date di Roma e Bari e all’annuncio di una nuova tappa a Messina.

Il cantautore napoletano sarà dunque sul palco del Palazzo dello Sport di Roma il 17 e 18 marzo 2026, con un concerto aggiuntivo che anticipa l’avvio del tour. Scenario analogo a Bari, dove il Palaflorio ospiterà due serate consecutive, il 20 e il 21 marzo 2026. A queste si affianca l’ingresso di Messina, con una nuova data fissata al 24 aprile 2026 al Palarescifina.

I biglietti delle nuove tappe saranno disponibili dalle ore 16 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Un 2026 tra musica e grandi palcoscenici

Dopo una stagione di trionfi, segnata dal doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona, dal live al Circo Massimo e dalle sette serate-evento in Piazza del Plebiscito, D’Alessio si prepara a un anno ricco di appuntamenti. Il tour attraverserà trent’anni di carriera, fino ad arrivare al nuovo singolo “Un selfie con la vita”, che anticipa l’album in uscita a novembre.

Al termine dei palasport, il viaggio musicale continuerà a giugno con dieci serate nella cornice della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

Calendario aggiornato “Gigi Palasport 2026”

17/03/2026 – Roma, Palazzo dello Sport (nuova data)
18/03/2026 – Roma, Palazzo dello Sport
20/03/2026 – Bari, Palaflorio
21/03/2026 – Bari, Palaflorio (nuova data)
23/03/2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
25/03/2026 – Torino, Inalpi Arena
11/04/2026 – Padova, Kioene Arena
17/04/2026 – Ancona, Palaprometeo
18/04/2026 – Bologna, Unipol Arena
24/04/2026 – Messina, Palarescifina (nuova data)
8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 – Caserta, Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone)

Lascia un commento

