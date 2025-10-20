Gigi D’Alessio, tour 2026: raddoppiano Roma e Bari e si aggiunge Messina

Cresce senza sosta l’attesa per “Gigi Palasport 2026”, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in programma dalla prossima primavera. In poche ore dall’apertura delle prevendite, le richieste di biglietti hanno superato ogni previsione, portando al raddoppio delle date di Roma e Bari e all’annuncio di una nuova tappa a Messina.

Il cantautore napoletano sarà dunque sul palco del Palazzo dello Sport di Roma il 17 e 18 marzo 2026, con un concerto aggiuntivo che anticipa l’avvio del tour. Scenario analogo a Bari, dove il Palaflorio ospiterà due serate consecutive, il 20 e il 21 marzo 2026. A queste si affianca l’ingresso di Messina, con una nuova data fissata al 24 aprile 2026 al Palarescifina.

I biglietti delle nuove tappe saranno disponibili dalle ore 16 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Un 2026 tra musica e grandi palcoscenici

Dopo una stagione di trionfi, segnata dal doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona, dal live al Circo Massimo e dalle sette serate-evento in Piazza del Plebiscito, D’Alessio si prepara a un anno ricco di appuntamenti. Il tour attraverserà trent’anni di carriera, fino ad arrivare al nuovo singolo “Un selfie con la vita”, che anticipa l’album in uscita a novembre.

Al termine dei palasport, il viaggio musicale continuerà a giugno con dieci serate nella cornice della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

Calendario aggiornato “Gigi Palasport 2026”

17/03/2026 – Roma, Palazzo dello Sport (nuova data)

18/03/2026 – Roma, Palazzo dello Sport

20/03/2026 – Bari, Palaflorio

21/03/2026 – Bari, Palaflorio (nuova data)

23/03/2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

25/03/2026 – Torino, Inalpi Arena

11/04/2026 – Padova, Kioene Arena

17/04/2026 – Ancona, Palaprometeo

18/04/2026 – Bologna, Unipol Arena

24/04/2026 – Messina, Palarescifina (nuova data)

8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 – Caserta, Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone)