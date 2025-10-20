Edizione n° 5860

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola
20 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

INTERVENTO // Ex Ilva, Landini: “Serve un intervento diretto dello Stato per salvare il settore”
20 Ottobre 2025 - ore  13:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // La Marca: “Manfredonia si muove: al via tirocini, decoro urbano e Senior Park”

POLITICA La Marca: “Manfredonia si muove: al via tirocini, decoro urbano e Senior Park”

Anche questa settimana il primo cittadino ha voluto tracciare un bilancio delle principali iniziative portate avanti dal Comune

La Marca: "Manfredonia si muove: al via tirocini, decoro urbano e Senior Park"

ph La Marca FB

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Un nuovo appuntamento con “Settimana in Comune”, la rubrica con cui il sindaco Domenico La Marca aggiorna i cittadini sull’attività amministrativa e sugli interventi in corso nel territorio di Manfredonia. Anche questa settimana il primo cittadino ha voluto tracciare un bilancio delle principali iniziative portate avanti dal Comune, con particolare attenzione a sicurezza, decoro urbano e politiche giovanili.

Emergenza meteo: il C.O.C. chiude, “ripristinate le situazioni di disagio”

Dopo i giorni di allerta meteo che hanno colpito la città, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sta per chiudere le proprie attività di monitoraggio. “La situazione è tornata alla normalità – ha spiegato il sindaco – grazie all’impegno straordinario di tutti coloro che hanno lavorato sul campo per ripristinare le condizioni di sicurezza e limitare i disagi alla popolazione”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, ai tecnici comunali e ai volontari della P.A.S.E.R., che in questi giorni hanno garantito assistenza e presenza costante sul territorio.

Decoro urbano: in arrivo le schermature per i contenitori dei rifiuti

Tra le novità approvate in Giunta, spicca il progetto per l’installazione delle schermature dei contenitori dei rifiuti nelle aree pubbliche del centro storico. L’obiettivo è migliorare il decoro cittadino e armonizzare l’aspetto urbano delle vie più frequentate. “La consegna – ha annunciato La Marca – sarà completata nei prossimi giorni e coinvolgerà quasi tutte le attività individuate nel cuore della città”. Un intervento che rientra in un più ampio piano di valorizzazione del centro storico, avviato nei mesi scorsi.

Giovani e welfare: via libera al progetto “Si può fare” 2025

Il Comune prosegue nel suo impegno verso le politiche giovanili e il welfare, con la nuova edizione del progetto “Si può fare” – 2025, approvata in Giunta. Si tratta di un’iniziativa che mira a sostenere le idee dei giovani nei campi artistico, culturale, sportivo e sociale, attraverso un contributo economico e un percorso di accompagnamento progettuale. “Crediamo nei giovani e nella loro capacità di generare innovazione e comunità – ha dichiarato il sindaco –. ‘Si può fare’ è un segnale concreto: un invito a mettersi in gioco, a proporre, a costruire insieme una città più viva e inclusiva”.

Tirocini con l’Università di Bari: 18 giovani pronti a partire

Nel segno della formazione e delle opportunità per i più giovani, nei prossimi giorni prenderanno il via 18 tirocini formativi, frutto della collaborazione tra il Comune di Manfredonia e l’Università di Bari. Un’iniziativa che consentirà a studenti e neolaureati di vivere un’esperienza diretta all’interno della macchina amministrativa, mettendo in pratica competenze e conoscenze acquisite durante il percorso accademico.

Eventi culturali: “Orizzonti di Giustizia” a Palazzo Celestini

Non mancano, inoltre, gli appuntamenti culturali. Domenica 26 ottobre, alle 18:30, Palazzo Celestini ospiterà l’incontro “Donne e Antimafia”, nell’ambito della rassegna “Orizzonti di Giustizia”, promossa in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera. Un momento di riflessione e confronto dedicato al ruolo delle donne nella lotta alla criminalità organizzata, con testimonianze e contributi di rilievo nazionale.

Lavori pubblici: in arrivo il completamento del Senior Park

Infine, il sindaco ha annunciato che nelle prossime settimane partiranno i lavori per il completamento del Senior Park, uno spazio pensato per la socialità e l’attività motoria della popolazione più anziana. “È un progetto che unisce salute, benessere e comunità – ha spiegato La Marca – e che rappresenta un tassello importante nel nostro programma di inclusione sociale”.

“Continuate a seguirci e a partecipare”

Il messaggio conclusivo del sindaco è un invito alla cittadinanza: “Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare. Solo insieme possiamo costruire una Manfredonia più forte e accogliente”.

di Michele Solatia

2 commenti su "La Marca: “Manfredonia si muove: al via tirocini, decoro urbano e Senior Park”"

  2. Decoro urbano? E quando verrà garantito il decoro urbano nei comparti?????? Le tasse le paghiamo anche lì e viviamo con le strade non completate ed erbacce ovunque!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.