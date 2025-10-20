La Marca: "Manfredonia si muove: al via tirocini, decoro urbano e Senior Park"

Un nuovo appuntamento con “Settimana in Comune”, la rubrica con cui il sindaco Domenico La Marca aggiorna i cittadini sull’attività amministrativa e sugli interventi in corso nel territorio di Manfredonia. Anche questa settimana il primo cittadino ha voluto tracciare un bilancio delle principali iniziative portate avanti dal Comune, con particolare attenzione a sicurezza, decoro urbano e politiche giovanili.

Emergenza meteo: il C.O.C. chiude, “ripristinate le situazioni di disagio”

Dopo i giorni di allerta meteo che hanno colpito la città, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sta per chiudere le proprie attività di monitoraggio. “La situazione è tornata alla normalità – ha spiegato il sindaco – grazie all’impegno straordinario di tutti coloro che hanno lavorato sul campo per ripristinare le condizioni di sicurezza e limitare i disagi alla popolazione”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, ai tecnici comunali e ai volontari della P.A.S.E.R., che in questi giorni hanno garantito assistenza e presenza costante sul territorio.

Decoro urbano: in arrivo le schermature per i contenitori dei rifiuti

Tra le novità approvate in Giunta, spicca il progetto per l’installazione delle schermature dei contenitori dei rifiuti nelle aree pubbliche del centro storico. L’obiettivo è migliorare il decoro cittadino e armonizzare l’aspetto urbano delle vie più frequentate. “La consegna – ha annunciato La Marca – sarà completata nei prossimi giorni e coinvolgerà quasi tutte le attività individuate nel cuore della città”. Un intervento che rientra in un più ampio piano di valorizzazione del centro storico, avviato nei mesi scorsi.

Giovani e welfare: via libera al progetto “Si può fare” 2025

Il Comune prosegue nel suo impegno verso le politiche giovanili e il welfare, con la nuova edizione del progetto “Si può fare” – 2025, approvata in Giunta. Si tratta di un’iniziativa che mira a sostenere le idee dei giovani nei campi artistico, culturale, sportivo e sociale, attraverso un contributo economico e un percorso di accompagnamento progettuale. “Crediamo nei giovani e nella loro capacità di generare innovazione e comunità – ha dichiarato il sindaco –. ‘Si può fare’ è un segnale concreto: un invito a mettersi in gioco, a proporre, a costruire insieme una città più viva e inclusiva”.

Tirocini con l’Università di Bari: 18 giovani pronti a partire

Nel segno della formazione e delle opportunità per i più giovani, nei prossimi giorni prenderanno il via 18 tirocini formativi, frutto della collaborazione tra il Comune di Manfredonia e l’Università di Bari. Un’iniziativa che consentirà a studenti e neolaureati di vivere un’esperienza diretta all’interno della macchina amministrativa, mettendo in pratica competenze e conoscenze acquisite durante il percorso accademico.

Eventi culturali: “Orizzonti di Giustizia” a Palazzo Celestini

Non mancano, inoltre, gli appuntamenti culturali. Domenica 26 ottobre, alle 18:30, Palazzo Celestini ospiterà l’incontro “Donne e Antimafia”, nell’ambito della rassegna “Orizzonti di Giustizia”, promossa in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera. Un momento di riflessione e confronto dedicato al ruolo delle donne nella lotta alla criminalità organizzata, con testimonianze e contributi di rilievo nazionale.

Lavori pubblici: in arrivo il completamento del Senior Park

Infine, il sindaco ha annunciato che nelle prossime settimane partiranno i lavori per il completamento del Senior Park, uno spazio pensato per la socialità e l’attività motoria della popolazione più anziana. “È un progetto che unisce salute, benessere e comunità – ha spiegato La Marca – e che rappresenta un tassello importante nel nostro programma di inclusione sociale”.

“Continuate a seguirci e a partecipare”

Il messaggio conclusivo del sindaco è un invito alla cittadinanza: “Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare. Solo insieme possiamo costruire una Manfredonia più forte e accogliente”.

di Michele Solatia