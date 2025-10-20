Edizione n° 5860

Manfredonia, il PD compatto sulla candidatura di Paolo Campo: "Riconoscimento a un'intera comunità"

CANDIDATURA Manfredonia, il PD compatto sulla candidatura di Paolo Campo: “Riconoscimento a un’intera comunità”

La candidatura di Paolo Campo viene accolta dal Partito Democratico di Manfredonia come il riconoscimento di una storia collettiva

Manfredonia, il PD compatto sulla candidatura di Paolo Campo: “Riconoscimento a un’intera comunità”

Paolo Campo

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – La candidatura di Paolo Campo viene accolta dal Partito Democratico di Manfredonia come il riconoscimento di una storia collettiva, il frutto di un impegno politico e personale che affonda le radici nel territorio e nella sua gente.

«La candidatura di Paolo Campo – si legge in una nota dei referenti del PD di Manfredonia – è il simbolo di una comunità che ha saputo mantenere coerenza e visione nel tempo. È il risultato di una vita dedicata al servizio del proprio territorio, con passione, serietà e senso di responsabilità».

Il gruppo dirigente locale del Partito Democratico sottolinea come Campo rappresenti “la sintesi di un percorso politico che ha fatto del centrosinistra la propria casa, senza mai cedere a personalismi o scorciatoie”.

Candidatura Paolo Campo

«In questa fase – continua la nota – il voto a Paolo Campo è l’unico realmente utile per Manfredonia: un voto alla lungimiranza, alla concretezza e all’affidabilità. Con lui possiamo guardare al futuro con fiducia, consapevoli di avere alle spalle una storia solida e un progetto condiviso».

Il comunicato si chiude con un appello all’impegno e alla mobilitazione: «Al lavoro e alla lotta!» – firmato dai referenti del Partito Democratico di Manfredonia.

A cura di Giovanna Tambo.

