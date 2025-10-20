Manfredonia, lieto fine per il furto dell’auto della massofisioterapista non vedente: “Ritrovata, grazie a tutti"

Manfredonia (FG), 20 ottobre 2025 – Una notizia che restituisce fiducia nella solidarietà e nell’umanità delle persone. L’auto della massofisioterapista non vedente di Manfredonia, rubata nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata ritrovata in perfette condizioni. A comunicarlo è stato lo stesso professionista, che ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine:

“Ringraziandovi ancora per l’articolo pubblicato e per la vostra attenzione dedicata all’accaduto – ha dichiarato – volevo rendervi partecipi della bella notizia datami dal mio collega: l’auto è stata ritrovata ed è in perfette condizioni. Grazie mille a quanti hanno permesso tutto ciò, a voi, alle forze dell’ordine e anche a chi ha scelto di restituire la macchina e dimostrare la sua umanità.”

Un ringraziamento che racchiude l’emozione e il sollievo di chi, nei giorni scorsi, aveva vissuto momenti di grande amarezza per un gesto ingiusto e incomprensibile.

La vicenda, raccontata da STATOQuotidiano, aveva suscitato indignazione e solidarietà in tutta la comunità di Manfredonia. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, era stata rubata una Fiat Panda grigia appartenente a un operatore sanitario non vedente, con impianto cocleare a entrambe le orecchie, in servizio presso l’Ospedale San Camillo de Lellis.

L’uomo aveva scoperto la scomparsa del veicolo all’alba di domenica, proprio nel posto auto riservato sotto la sua abitazione, dove era regolarmente parcheggiata con il contrassegno per disabili ben visibile. L’appello lanciato da una collega, operatrice socio-sanitaria, aveva toccato il cuore di tanti: “Vorrei fare un appello affinché l’auto venga restituita. Se c’è ancora un po’ di umanità in chi ha commesso questo errore, è il momento di tirarla fuori. Il mio collega è una persona che, nonostante le difficoltà, ogni giorno lavora con passione e professionalità per aiutare gli altri.”

Oggi, con il ritrovamento dell’auto, la storia si conclude con un messaggio di speranza: quello che l’empatia e la coscienza civile possono ancora prevalere. Un plauso va alle forze dell’ordine, prontamente intervenute, e a chi – come ha ricordato lo stesso protagonista – ha scelto di “restituire la macchina e dimostrare la propria umanità”.

A cura di Giuseppe de Filippo.