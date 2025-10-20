Edizione n° 5860

Home // Cronaca // Matteo Spagnuolo, sei anni dopo: la città chiede ancora giustizia

MANFREDONIA Matteo Spagnuolo, sei anni dopo: la città chiede ancora giustizia

A chiudere la serata, un momento intenso e inaspettato. Sulla facciata di un edificio in via Gargano, nei pressi della chiesa di San Michele, un familiare di Matteo ha proiettato un video con immagini del maresciallo, nei momenti correlati al decesso

Matteo Spagnuolo, sei anni dopo la città chiede ancora giustizia

Matteo Spagnuolo, sei anni dopo la città chiede ancora giustizia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 18 ottobre 2025 – STATOQUOTIDIANO.IT. Nel giorno del sesto anniversario della sua scomparsa, Matteo Spagnuolo, maresciallo dell’Esercito Italiano, è stato ricordato con una messa celebrata nella chiesa di San Michele Arcangelo di Manfredonia. Un momento di fede e commozione, voluto dalla madre Lina, che con voce ferma ma colma di emozione ha invitato “tutti a pregare per la sua anima, nella sequela di Cristo”.

Matteo, scomparso nel 2019, uomo di profonda generosità, dedizione e rispetto, aveva lasciato un segno indelebile nella vita dei suoi cari e nella comunità sipontina.

Dal giorno della sua morte, la famiglia Spagnuolo non ha mai smesso di mantenere viva la memoria di Matteo, promuovendo iniziative pubbliche e momenti di riflessione. Tra queste, il corteo silenzioso del 22 novembre 2019, che attraversò le vie del centro cittadino fino all’ospedale di Manfredonia: un gesto di fede e insieme un appello alla verità, ancora oggi sentito da molti.

A chiudere la serata, un momento intenso e inaspettato. Sulla facciata di un edificio in via Gargano, nei pressi della chiesa di San Michele, un familiare di Matteo ha proiettato un video con immagini del maresciallo, nei momenti correlati al decesso.

Vogliamo la verità sulla morte di Matteo.

UN PRIMO PIANO DI MATTEO SPAGNUOLO (PH SQ)
UN PRIMO PIANO DI MATTEO SPAGNUOLO (PH SQ)

Un messaggio forte, proiettato non solo sulla pietra ma nel cuore di chi, dopo sei anni, continua a chiedere chiarezza e giustizia.

