Frosinone, 20 ottobre 2025 – Si è spenta dopo venti giorni di agonia in un ospedale universitario di Istanbul Milena Mancini, 50 anni, imprenditrice e agente immobiliare originaria del Frusinate. La donna era stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva dopo un improvviso malore sopraggiunto durante un intervento di liposuzione. Da quel momento non si è mai più ripresa.

Secondo quanto trapela da fonti turche e da ambienti vicini alla famiglia, la Mancini si trovava nella capitale turca da alcuni giorni per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata specializzata. Durante l’operazione, però, qualcosa sarebbe andato storto. Le prime ricostruzioni – ancora prive di conferma ufficiale – parlano di una lesione accidentale allo stomaco, un imprevisto che avrebbe innescato una grave emorragia interna e una serie di complicazioni post-operatorie.

Trasferita d’urgenza in un ospedale universitario di Istanbul, Milena è stata sottoposta a più interventi di emergenza nel tentativo di stabilizzarla, ma il quadro clinico si è aggravato giorno dopo giorno. Dopo quasi tre settimane di terapia intensiva, la notte tra il 19 e il 20 ottobre, il suo cuore ha smesso di battere.

Una vita tra impresa e famiglia

Milena Mancini era una figura conosciuta e stimata nel suo ambiente professionale. Lavorava da anni nel settore immobiliare, dove si era costruita una reputazione di serietà e competenza. Figlia dell’imprenditore Alvaro Mancini, uno dei fondatori della Indexa SpA, azienda leader nei servizi e nella manutenzione industriale, aveva ereditato dal padre la determinazione e il senso pratico dell’impresa.

A piangerla, oltre ai genitori, ci sono le due sorelle: Rita, biologa e docente universitaria alla Sapienza di Roma, e Sara, conosciuta nella comunità di Isola del Liri per la gelateria che ha gestito per anni nel centro del paese. Milena lascia anche due figlie adolescenti, che in queste ore sono accanto al nonno e alle zie, mentre la famiglia sta organizzando il rimpatrio della salma.

Indagini e polemiche

La notizia della morte ha suscitato sgomento non solo nel Frusinate, ma anche tra i tanti italiani che negli ultimi anni si sono rivolti alle cliniche turche per interventi estetici a costi più contenuti. L’ambasciata italiana a Istanbul sta seguendo il caso, in contatto con le autorità locali e con la famiglia Mancini, che chiede chiarezza su quanto accaduto in sala operatoria.

Secondo fonti vicine all’inchiesta, la magistratura turca avrebbe già aperto un’indagine preliminare per verificare eventuali responsabilità mediche. Gli inquirenti avrebbero disposto il sequestro della documentazione sanitaria e delle apparecchiature utilizzate durante l’intervento, mentre si attende l’esito dell’autopsia per stabilire le cause esatte del decesso.

Lo riporta l’Ansa.