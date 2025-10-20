Natale senza Confini: il grande mercatino di Gelsomino Home trasforma la città in un villaggio delle meraviglie

Manfredonia. Non è soltanto una grandissima esposizione natalizia, ma un’autentica esperienza immersiva capace di proiettare grandi e piccini nelle atmosfere più magiche del Natale. Il Gelsomino Home, il più grande mercatino di Natale della zona, inaugura la nuova edizione del suo evento “Natale Senza Confini”, un ricco programma di appuntamenti gratuiti che uniscono tradizione, gusto e divertimento.

Un programma per tutti, dal 20 ottobre al 6 dicembre

L’apertura ufficiale è fissata per il 20 ottobre, dando il via a quasi due mesi di attività che accompagneranno i visitatori fino a dicembre. Ogni evento, rigorosamente gratuito e con inizio alle ore 17:00, è pensato per creare momenti di condivisione e festa.

Ecco il calendario completo:

1 novembre – Castagne e vino, per riscaldare il cuore e il palato con sapori d’autunno.

8 novembre – Stitch, con palloncini modellabili e ciambelline per i più piccoli.

15 novembre – Olio e vino, una serata all’insegna dei prodotti tipici locali.

22 novembre – Super Mario, palloncini e hot dog per un pomeriggio di puro divertimento.

29 novembre – Sonic, con truccabimbi e macchina per waffle, tra dolcezza e fantasia.

6 dicembre – Villaggio di Natale, con la cassetta delle letterine per Babbo Natale e degustazione di panettone artigianale.

Magia, gusto e solidarietà

Ogni appuntamento è pensato per far vivere un Natale “senza confini”, dove la magia incontra la convivialità. Tra degustazioni, giochi e spettacoli a tema, il mercatino diventa un punto di incontro per famiglie e amici, in un’atmosfera che unisce tradizione e creatività.

In collaborazione con Party con le Gheghè, l’animazione sarà curata da professionisti capaci di rendere ogni giornata un momento indimenticabile per i bambini.

Un invito a vivere il Natale con spirito di comunità

Con questo calendario di eventi, Gelsomino Home conferma la sua vocazione di luogo d’incontro e condivisione, dove il Natale si vive in tutte le sue sfumature — dal gusto alla solidarietà, dal gioco alla meraviglia. Un appuntamento imperdibile per chi vuole riscoprire la magia autentica delle feste e sentirsi, almeno per un momento, di nuovo bambino.