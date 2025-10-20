Edizione n° 5860

20 Ottobre 2025 - ore  09:30

20 Ottobre 2025 - ore  13:22

Nuovo decollo per il "Gino Lisa": Aeroitalia accende i motori della rinascita (DIRETTA LIVE)

GINO LISA Nuovo decollo per il “Gino Lisa”: Aeroitalia accende i motori della rinascita (DIRETTA LIVE)

Nuovo decollo per il “Gino Lisa”: Aeroitalia accende i motori della rinascita (DIRETTA LIVE) ph statoquotidiano.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Foggia, 20 ottobre 2025 — L’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia torna ufficialmente al centro della scena del trasporto aereo pugliese. È in corso in questi minuti la conferenza stampa di presentazione del nuovo operativo di Aeroitalia, che segna l’avvio di una nuova stagione per lo scalo dauno.

L’incontro, ospitato nella hall partenze del “Gino Lisa”, vede la partecipazione di Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, e Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, insieme a rappresentanti istituzionali, imprenditori locali e numerosi cittadini curiosi di conoscere i nuovi piani per lo scalo foggiano.

Aeroitalia decolla dal Gino Lisa

Nel corso della presentazione, Vasile e Intrieri stanno illustrando i dettagli del nuovo operativo che prevede la conferma dei collegamenti con Milano e Torino, due rotte fondamentali per la mobilità di cittadini e imprese della Capitanata.
“Il Gino Lisa è tornato a volare — ha dichiarato Intrieri — e vogliamo farne un punto di riferimento stabile nel nostro network nazionale”.

Aeroitalia, secondo quanto annunciato, non si limiterà ai voli già attivi, ma punta ad ampliare la rete nei prossimi mesi, introducendo nuove destinazioni e potenziando i collegamenti interni con il resto del Paese.

Nasce “Puglia Sky”: la nuova compagnia tutta pugliese

Durante l’evento è stato confermato anche l’avvio del progetto “Puglia Sky”, una compagnia aerea interamente pugliese che vedrà la partecipazione di imprenditori delle diverse province: Salandra e Mescia da Foggia, Ladisa da Bari e Albanese da Taranto.
Tra i partner figurano anche Confindustria Foggia e altri investitori locali, a testimonianza di un forte interesse del territorio nel rilancio del trasporto aereo regionale.

L’obiettivo di Puglia Sky sarà quello di collegare Foggia, Bari, Brindisi e Grottaglie con una rete integrata di voli nazionali e regionali, favorendo il turismo e l’economia locale.

Il rilancio dello scalo dauno

L’atmosfera all’interno dell’aeroporto è di entusiasmo e fiducia. La presenza delle istituzioni e delle aziende conferma la volontà di consolidare il ruolo del Gino Lisa come “porta d’accesso” alla Capitanata e all’intera Puglia settentrionale.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato: “Questo scalo ha un’anima e una comunità che lo sostiene. Oggi diamo concretezza a un sogno condiviso: far tornare il Gino Lisa protagonista nel panorama del trasporto aereo regionale.”

Intanto è stato pubblicato anche il bando per l’ampliamento del piazzale aeromobili, ulteriore segnale dell’impegno a lungo termine per rendere il “Gino Lisa” sempre più moderno e competitivo. Mentre la conferenza prosegue, la sensazione comune è quella di assistere a un momento storico per Foggia: un nuovo decollo per la Capitanata, nel segno di collaborazione, innovazione e fiducia nel futuro del territorio.

Articolo in aggiornamento – Redazione STATO Quotidiano

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

