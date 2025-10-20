Piemontese: “Con Aeroitalia da Foggia si riparte"

FOGGIA – 20 ottobre 2025. “La ripresa dei voli dal Gino Lisa è una notizia che rafforza fiducia e continuità rispetto a un lavoro di squadra che non si è mai fermato, nemmeno nei momenti più difficili.”

Con queste parole il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha commentato l’arrivo di Aeroitalia, la nuova compagnia che dal prossimo 1° novembre collegherà Foggia con Milano Malpensa, Torino e Bologna.

L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa carica di entusiasmo, che ha segnato un momento di svolta per lo scalo foggiano e per l’intero sistema aeroportuale regionale.

“Non solo voli, ma opportunità per il territorio”

“L’arrivo di Aeroitalia segna un nuovo inizio – ha sottolineato Piemontese – frutto di una determinazione condivisa tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e territorio. Non è solo una questione di voli o di rotte, ma di opportunità: collegare Foggia con tre città strategiche del Nord significa rafforzare l’economia, il turismo e i legami familiari e professionali di un’area anche più vasta del nord della Puglia in cui il Gino Lisa si colloca in funzione baricentrica.”

Il vicepresidente ha voluto ribadire come la ripresa dei collegamenti aerei rappresenti un passo decisivo non soltanto per la Capitanata, ma per l’intero Mezzogiorno, che attraverso lo scalo foggiano potrà beneficiare di un sistema di trasporti più capillare e competitivo.

Una continuità garantita anche nei momenti difficili

Piemontese ha ricordato che, nonostante la sospensione temporanea dei voli a causa delle difficoltà economiche della compagnia Lumiwings, “non è mai stata messa in discussione la piena operatività e la prospettiva dello scalo foggiano”.

Un risultato possibile grazie a un “lavoro di coordinamento istituzionale e tecnico che dimostra la serietà del progetto di sviluppo del Gino Lisa”.

“Abbiamo sempre detto – ha aggiunto – che questo aeroporto non è un simbolo di rivendicazione, ma di riscatto e di sviluppo. Oggi il Gino Lisa è riconosciuto come infrastruttura strategica per la Puglia e per il Mezzogiorno, un nodo importante della rete aeroportuale regionale al servizio della Capitanata e dei territori limitrofi, dall’Irpinia al Molise fino alla Basilicata.”

Investimenti senza precedenti per lo scalo foggiano

Il vicepresidente ha inoltre ripercorso i numeri del massiccio piano di investimenti che la Regione Puglia ha destinato allo sviluppo dell’aeroporto foggiano: oltre 65 milioni di euro complessivi.

Tra questi, 10 milioni di euro provenienti dal bilancio autonomo regionale per incentivare le compagnie aeree, 12,5 milioni per la realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (con gara già in corso), 9 milioni per il distaccamento dei Vigili del Fuoco, che garantirà un livello di sicurezza antincendio più elevato, e 35 milioni di euro destinati alla trasformazione dell’ex “Villaggio Azzurro” in Centro strategico regionale di Protezione Civile.

“È una scelta di visione – ha spiegato Piemontese – che guarda al futuro di Foggia come a un polo logistico e di protezione civile strategico per tutta la regione.”

Il ringraziamento a Lumiwings e il nuovo corso con Aeroitalia

Durante la conferenza, Piemontese ha voluto rivolgere un ringraziamento alla compagnia Lumiwings, che nel 2022 aveva riportato la piena operatività del Gino Lisa dopo anni di stop.

“Lumiwings ha creduto in Foggia, investendo con fiducia in uno scalo che avevamo rimesso in funzione grazie al decisivo intervento per il raddoppio della pista. La crisi della compagnia non è maturata a Foggia – ha precisato – e la nostra riconoscenza per il lavoro svolto in questi tre anni resta piena.”

Guardando al futuro, Piemontese ha parlato di una “nuova stagione” che si apre con Aeroitalia: “Lo scalo di Foggia è oggi parte a pieno titolo della rete regionale e nazionale dei trasporti. È un risultato costruito passo dopo passo, con spirito di servizio e senso di responsabilità istituzionale.”

“Ogni volo che parte dal Gino Lisa fa crescere la Puglia”

Il vicepresidente ha concluso il suo intervento con parole che sintetizzano lo spirito della giornata:

“Ogni volo che parte dal Gino Lisa è un volo che fa crescere la Puglia. Perché dietro ogni partenza ci sono storie di persone, di imprese e di territori che guardano avanti con fiducia.”

Un messaggio che va oltre la cronaca di un rilancio aeroportuale, diventando il simbolo di una comunità che crede nelle proprie potenzialità e che, attraverso il lavoro congiunto delle istituzioni, scommette su un futuro di sviluppo, connessioni e opportunità.